Украинцам в Польше будут платить по 7000 грн: условия популярной программы изменят

С Нового года выплаты на одного ребенка в Польше вырастут на 300 злотых (более 2500 грн). Пособие могут получать как поляки, так и иностранцы, которые законно находятся на территории страны.

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Детские выплаты в Польше увеличатся с 500 злотых (4430 грн) до 800 злотых (более 7000 грн) в месяц. Изменения намечены на 1 января 2024 года. Об этом заявил глава правящей в Польше партии Ярослав Качиньский, пишет местное издание GK24.

Речь идет о программе "Семья 500+", которая доступна как полякам, так и иностранцам, законно проживающим в Польше. Примечательно, что после изменения суммы выплаты с 500 до 800 злотых название программы не изменится. Условия тоже останутся прежними.

"Семья 500+": как работает программа поддержки семей с детьми?

Заявку в программу "Семья 500+" можно подавать онлайн. Для этого необходимо скачать на смартфон приложение польского органа соцстрахования ZUS и заполнить электронную форму, руководствуясь инструкциями.

К заявлению нужно приобщить документ, свидетельствующий о легальности пребывания на территории страны. Это может быть:

карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда";

номер PESEL;

вид на постоянное проживание;

решение о предоставлении статуса беженца.

Деньги начисляются ежемесячно на каждого ребенка. При этом в случае выезда из страны нужно обязательно сообщить о своих планах в ZUS.

Напомним, 8 марта СМИ сообщали, что в Польше украинским беженцам переплатили 2 млн злотых пособий – это около 450 тыс. долларов. Имеется ввиду, что эти выплаты люди получали уже после того, как вернулись в Украину.

С 18 января для украинских беженцев в Польше заработала программа финподдержки, в рамках которой людям в течение трех месяцев будут выплачивать по 6 тыс. гривен. Получается, что в целом можно получить 18 тыс. гривен.