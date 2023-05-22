Українцям у Польщі платитимуть по 7000 грн: умови популярної програми змінять

З Нового року виплати на одну дитину у Польщі зростуть на 300 злотих (понад 2500 грн). Допомогу можуть отримувати як поляки, так і іноземці, які законно знаходяться на території країни.

Related video

Дитячі виплати у Польщі збільшаться з 500 злотих (4430 грн) до 800 злотих (понад 7000 грн) на місяць. Зміни намічені на 1 січня 2024 року. Про це заявив голова правлячої у Польщі партії Ярослав Качинський, пише місцеве видання GK24.

Йдеться про програму "Сім'я 500+", яка доступна як полякам, так і іноземцям, які законно проживають у Польщі. Примітно, що після зміни суми виплати з 500 до 800 злотих назва програми не зміниться. Умови теж залишаться незмінними.

"Сім'я 500+": як працює програма підтримки сімей із дітьми?

Заявку до програми "Сім'я 500+" можна подавати онлайн. Для цього необхідно завантажити на смартфон додаток польського органу соцстрахування ZUS та заповнити електронну форму, керуючись інструкціями.

До заяви слід додати документ, що свідчить про легальність перебування на території країни. Це може бути:

картка побиту з відміткою "доступ до ринку праці";

номер PESEL;

вид на постійне проживання;

рішення щодо надання статусу біженця.

Гроші нараховуються щомісяця на кожну дитину. При цьому у разі виїзду з країни потрібно обов'язково повідомити свої плани в ZUS.

Нагадаємо, 8 березня ЗМІ повідомляли, що у Польщі українським біженцям переплатили 2 млн злотих допомог – це близько 450 тис. доларів. Мається на увазі, що ці виплати люди отримували вже після того, як повернулися до України.

З 18 січня для українських біженців у Польщі запрацювала програма фінпідтримки, в рамках якої людям протягом трьох місяців виплачуватимуть по 6 тис. гривень. Виходить, що загалом можна отримати 18 тис. гривень.