"Крайние меры": в "Укрэнерго" признали дефицит в энергосистеме Украины (видео)

По словам Владимира Кудрицкого, для того, чтобы не оставить украинцев без света в летний период, у НЭК "Укрэнерго" есть пара инструментов, один из которых "дорогое удовольствие", но в случае необходимости он будет применен.

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Украина остановила экспорт электроєнергии в страны ЕС, чтобы перекрыть потребности украинских городов. Об этом 25 мая сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

"Действительно мы приостановили экспорт, потому что в энергосистеме есть определенный дефицит ресурса. Я сразу скажу, что это не означает, что мы будем отключать от системы потребителей. "Укрэнерго" как раз имеет инструментарий, чтобы предотвращать такие крайние меры, как отключения промышленных или бытовых потребителей", — сообщил Кудрицкий.

По его словам, компания приняла решение временно ограничивать экспорт электроэнергии в Европу, чтобы гарантировать украинским потребителям достаточный объем электроэнергии.

"Завтра мы будем видеть и прогнозировать ситуацию на выходные, подведем баланс и на следующей неделе посмотрим, сможем ли в некоторых ограниченных объемах возобновить этот экспорт. Но для нас в любом случае приоритетом останется внутренний потребитель", — подчеркнул он.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" рассказал, что о возможных отключениях света в летний период, в связи с возможной перегрузкой на электросети.

"Мы способны покрыть нагрузку, включая дополнитульную нагрузку на сети от систем охлаждения, которые включают украинцы. Дальше мы будем внимательно следить за ситуацией в оперативном режиме. У нас под рукой, кроме органичения экспорта есть еще пара важных инструментов, которые мы можем использовать для того, чтобы сбалансировать энергосистему — это импорт электроэнергии из Европы и включение дополнительных объемов генераций на природном газе", — отметил Кудрицкий.

Он обратил внимание, что второй инструмент является "достаточно дорогим удовольствием", однако данный инструмент у Украины есть и он будет применен в крайнем случае.

Также Владимир Кудрицкий призвал украинцев экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы пиковой нагрузки на электросеть с 19:00 до 22:00.

Экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС

17 апреля пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию, сохраняя достаточный объем мощности для внутренних потребителей. При этом также Украина продолжила экспортировать электроэнергию в Польшу и Молдову.

18 мая стало известно, что Украина возобновляет импорт электроэнергии из Евросоюза, чтобы покрыть дефицит тока на фоне ремонтных работ на большинстве блоков АЭС. Однако при этом в ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и снижено потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу.

В среду, 24 мая в "Укрэнерго" заявили, что Украина вынуждена отказаться от экспорта электроэнергии в другие страны, поскольку нуждается в покрытии собственного потребления.