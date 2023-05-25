"Крайні заходи": у "Укренерго" визнали дефіцит в енергосистемі України (відео)

За словами Володимира Кудрицького, для того, щоб не залишити українців без світла в літній період, НЕК "Укренерго" має пару інструментів, один з яких "дороге задоволення", але в разі потреби його буде застосовано.

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Україна зупинила експорт електроенергії до країн ЄС, щоб перекрити потреби українських міст. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

"Справді ми призупинили експорт, тому що в енергосистемі є певний дефіцит ресурсу. Я одразу скажу, що це не означає, що ми відключатимемо від системи споживачів. "Укренерго" якраз має інструментарій, щоб запобігати таким крайнім заходам, як відключення промислових або побутових споживачів", — повідомив Кудрицький.

За його словами, компанія ухвалила рішення тимчасово обмежувати експорт електроенергії до Європи, щоб гарантувати українським споживачам достатній обсяг електроенергії.

"Завтра ми бачитимемо і прогнозуватимемо ситуацію на вихідні, підіб'ємо баланс і наступного тижня подивимося, чи зможемо в деяких обмежених обсягах відновити цей експорт. Але для нас у будь-якому випадку пріоритетом залишиться внутрішній споживач", — підкреслив він.

Голова правління НЕК "Укренерго" розповів, про можливі відключення світла у літній період у зв'язку з можливим перевантаженням на електромережі.

"Ми здатні покрити навантаження, включаючи додаткове навантаження на мережі від систем охолодження, які включають українці. Далі ми уважно стежитимемо за ситуацією в оперативному режимі. У нас під рукою, окрім організування експорту, є ще пара важливих інструментів, які ми можемо використовувати для того, щоб збалансувати енергосистему — це імпорт електроенергії з Європи та включення додаткових обсягів генерацій на природному газі", — зазначив Кудрицький.

Він звернув увагу, що другий інструмент є "досить дорогим задоволенням", проте цей інструмент Україна має і він буде застосований у крайньому випадку.

Також Володимир Кудрицький закликав українців економно витрачати електроенергію у вечірній час пікового навантаження на електромережу з 19:00 до 22:00.

Експорт електроенергії з України до країн ЄС

17 квітня пресслужба "Укренерго" повідомила, що Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини, зберігаючи достатній обсяг потужності для внутрішніх споживачів. При цьому Україна продовжила експортувати електроенергію до Польщі та Молдови.

18 травня стало відомо, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Євросоюзу, щоб покрити дефіцит струму на тлі ремонтних робіт на більшості блоків АЕС. Однак при цьому в нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності та знижено споживання, триває експорт до Молдови та Польщі.

У середу, 24 травня в "Укренерго" заявили, що Україна змушена відмовитися від експорту електроенергії в інші країни, оскільки потребує покриття власного споживання.