Кризис набирает обороты: инвесторы лишили РФ миллиардов после ухода с рынка

Общее состояние российских миллиардеров резко упало с начала 2022 года, а к 1 июня крупные бизнесмены совокупно потеряли почти 41,5 млрд долларов.

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Иностранные компании, ушедшие из России после начала полномасштабной войны против Украины, вывели из страны примерно 36 миллиардов долларов в течение 2022 года. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на начальника аналитического управления российского банка БКФ Максима Осадчего.

Эксперт проанализировал данные центробанка России, согласно которым с марта 2022 года по март 2023 года было заключено 200 сделок по продаже активов покинувшими РФ компаниями.

По его информации, всего 20% из таких компаний лишились активов стоимостью выше 100 миллионов долларов.

"В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала на уровне 36 миллиарда долларов", – говорит эксперт.

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Отметим, что иностранные инвесторы начали сворачивать свою деятельность в России после начала войны в Украине, которую развязал путинский режим, и расширения странами Запада в ответ на нее антироссийских санкций.

Миллиардеры тоже беднеют

Общее состояние российских миллиардеров резко упало с начала 2022 года, а к 1 июня крупные бизнесмены потеряли 41,48 млрд долларов в совокупности. Больше всех, как свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, пострадали владельцы газовой компании "Новатэк" и нефтехимического холдинга "Сибура" Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Их состояние сократилось на 7,06 и 6,65 млрд долларов соответственно.

Напомним, в начале мая 2023 года Фокус сообщал, что суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по розыску активов (АРМА) около 3 млн долларов со счетов предприятия, которое принадлежало подсанкционному российскому олигарху Михаилу Воеводину.

А в конце марта в Украине были арестованы имущество завода "ВСМПО Титан Украины". Бенефициаром предприятия является российский олигарх Михаил Шелков. По данным украинских следователей, должностные лица завода пользовались сразу несколькими схема по "минимизации" налоговых платежей.