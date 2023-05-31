В Украине снова меняются цены на лук: что происходит

С начала текущей недели многие оптовые компании практически полностью перешли на закупки репчатого лука нового урожая из украинских хозяйств

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Стоимость лука начала постепенно снижаться в течение последней недели мая. Причина: поступлением в продажу лука нового урожая, сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что сейчас =отпускные цены на репчатый лук сформировались в диапазоне 40-46 грн/кг ($1,09-1,26/кг) — это в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

В основном на рынке представлен репчатый лук урожая 2022 года импортного производства. Цены на импортную прошлогоднюю продукцию несколько выше.

С начала текущей недели многие оптовые компании практически полностью перешли на закупки репчатого лука нового урожая из украинских хозяйств. В прошлом году в этот период отпускные цены на репчатый лук в Украине были в среднем в 1,6 раза ниже, чем сейчас.

Тем временем, как свидетельствуют данные Минфина, по состоянию на среду, 31 мая 2023 года, в отдельных сетях супермаркетов репчатый лук стоит:

Metro — 61,90 грн/кг;

Novus — 69,99 грн/кг;

Varus — 59,90 грн/кг;

Megamarket — 79,90 грн/кг.

Что происходило с ценами на лук

Еще в начале 2023 года стоимость лука превышала прошлогодние показатели в среднем в четыре раза. Так, на украинских рынка и в магазинах зимой в лук торговался по 30-35 грн за кг.

По информации аналитиков проекта EastFruit, ценник в 35 гривен за килограмм — рекордный за всю историю независимости Украины. При этом прогнозируется, что высокая стоимость лука будет сохраняться и дальше на фоне ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией. Уже в середине апреля 2023 года украинские фермеры готовы были отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг.

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Почему дорожают овощи

По данным Госстата, овощи за два месяца 2023 подорожали на 21,2%, и, таким образом, стали главным драйвером инфляции. Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", объясняет рост цен на плодоовощную продукцию влиянием сезонного фактора и началом Великого поста, что сопровождается повышением спроса на овощи и фрукты. Она называет следующие актуальные цены на эту группу товаров:

капуста белокочанная: 21,14 грн за кг (динамика с начала года +61,4%);

картофель: 10,04 грн за кг (+2,8%);

лук репчатый: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морковь: 44,07 грн. за кг (+72,4%);

свекла: 10,48 грн. за кг (-12,4%);

яблоки: 14,68 грн за кг (+26,2%);

мандарины: 72,26 грн/кг (+8,7%);

бананы: 70,42 грн. за кг (+1,7%);

апельсины: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимоны: 61,30 грн/кг (-4,2%).

Напомним, ранее стало известно о том, на какие овощи и почему не стоит ожидать снижения цен в этом сезоне. В основном высокие цены на овощи — результат российской оккупации в тех регионах Украины, где зелень активнее всего выращивали.