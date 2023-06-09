Дела налаживаются: в Кабмине заявили о росте реального ВВП

По словам вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, сезонно скорректированный ВВП в I квартале показал рост в 2,4% в сравнении с IV кварталом прошлого года

Related video

ВВП Украины по итогам I квартала 2023 года в годовом измерении сократился на 10,5%, что значительно лучше предварительной оценки Минэкономики в "минус" 14,1%. Об этом заявила 9 июня первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, это свидетельствует об адаптации и восстановлении экономики более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. В то же время реальный сезонно скорректированный ВВП в I квартале показал рост в 2,4% в сравнении с IV кварталом прошлого года.

"Способствует улучшению ситуации, реализация программ восстановления и поддержки предприятий, облегчающих доступ к финансовым ресурсам, в частности, программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и грантовые программы под общим названием "єРобота", финансирование существенных объемов капитальных расходов на восстановление разрушенной инфраструктуры, жилые и социальные объекты", – подчеркнула Свириденко.

Важно

Инфляция в Украине замедляется: что происходит с ценами

Но продолжающаяся война с Россией формирует новые шоки, например, задержка работы "зернового коридора" и разрушение Каховской ГЭС.

При этом в Минэкономики считают, что пока во II квартале наблюдается положительная динамика ВВП, чему способствует работа властей над преодолением негативных последствий и обеспечением условий развития экономики.

Отметим, что еще в апреле этого года в ведомстве сообщали, что падение ВВП снизилось на 26% (±2%), так что показатели улучшились, если сравнивать с январем 2023 года — 32% (±2%).

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля", — подчеркнули в Минэкономики.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт, отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые выпускали все отрасли экономики в течение года. Показатель валового продукта отражает "стоимость" экономики, а также то, как она развивается или деградирует.

Напомним, ранее Фокус давал подробный прогноз относительно уровня инфляции в 2023 году. Также недавно стало известно, что глобальные цены на продовольствие впервые после пика в 2022 году демонстрируют признаки роста.