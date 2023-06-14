В Украине снова пересчитали пенсии: кому повезло и как увеличились выплаты

В ПФУ сообщили, что дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий — около 89 млн грн ежемесячно.

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1 апреля 2023 года работающим пенсионерам пересчитали выплаты. Увеличенную пенсию, с доплатами за апрель и май, люди получат уже в июне, сообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда Украины.

Сообщается, что выплаты пересчитали пенсионерам, у которых после назначения или с момента предыдущего перерасчета прошло не менее 2 лет. Перерасчет пенсии коснулся более чем 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен для 401 тыс. грн, а средний размер повышения — 221,74 грн.

Среди них:

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен 537,5 тыс. лицам. Из них пенсии увеличены для 327,2 тыс. человек, средний размер повышения — 179,47 грн.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен для 117,4 тыс. человек. Из них пенсии увеличены у 73,8 тыс. человек, средний размер повышения — 409,16 грн.

Дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий — около 89 млн грн ежемесячно.

Как украинцам пересчитывали пенсию в 2023 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль 28 марта 2023 года рассказал, что ежегодная индексация пенсий коснулась 10,5 миллионов пенсионеров. Среднее повышение составило около 600 гривен.

Таким образом, как сообщали в ПФУ впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тыс. грн. А именно — 5 219 грн.

Что касается перерасчета пенсионных выплат, который состоялся 1 апреля 2023 года то, как объяснила заместительница председателя правления ПФУ Ирины Ковпашко, он определен нормой закона.

"Те, кто после назначения пенсий продолжал работать, приобретал в связи с этим страховой стаж, они каждые два года имеют право на перерасчет. Это не обязательно те люди, которые приобрели 24 месяца страхового стажа", — отметила она.

Ранее Фокус писал, что в Украине заработала программа благотворительных пожертвований, с помощью которой любое юридическое или физическое лицо, гражданин, который живет в Украине или за границей, может повысить выплаты пенсионерам.

Также напомним, как украинцам могут проверить онлайн размер пенсии после индексации.