Рубль нацелился на новый антирекорд: почему российскую валюту снова лихорадит (фото)

В России продолжается финансовая паника, которая сопровождается падением курса рубля к доллару.

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В понедельник, 26 июня, курс российского рубля к доллару США приблизился к уровню марта 2022 года. Об этом свидетельствует информация на портале Investing.

Российская национальная валюта продолжила падение, которое продолжается уже несколько месяцев подряд. Так, 26 июня курс рубля к доллару США превысил показатель 85 рублей/доллар.

Это произошло впервые с 30 марта 2022 года, когда рубль упал на фоне начала полномасштабной войны в Украине и введения санкционных ограничений против российской экономики.

Показатели рубля снижаются не только относительно доллара Фото: investing.com

Показатели рубля снижаются не только относительно доллара. Например:

курс евро превысил показатель 94 рубля.

китайский юань стоит уже более 12 рублей.

Отметим, что ранее российские банки резко повысили курсы валют после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тысяч человек начинают поход на Москву.

Когда наступит конец экономике РФ

Экономические проблемы в России начались весной прошлого года, но негативные явления будут усиливаться в течение всего 2023 года. Так, в начале марта экономист, бывший представитель Совета НБУ Виталий Шапран рассказал Фокусу, что экономика агрессора серьезно пострадает при условии длительного периода низких цен на нефть.

"Экономика РФ может умереть и без девальвации, если длительное время будет сохраняться низкая цена на нефть. Но если стоимость "черного золота" будет держаться на уровне 40-50 долларов за баррель длительное время, то и рубль долго не устоит. Но девальвация рубля — это скорее иллюстрация — внешнее проявление того, что происходит внутри их экономики, и инфляционный фактор, чем фундаментальное давление на россиян", — пояснил эксперт.

К слову, в начале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что доллары и евро скомпрометировали себя, как валюта. Поэтому он приказал российскому правительству перейти на расчеты в рублях за поставки газа, отказавшись от валютных расчетов.

При этом через год после введения масштабных санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, китайский юань заменил американский доллар на финансовых рынках России.

Ранее также сообщалось, что война в Украине будет продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.