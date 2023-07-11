Иначе судебная реформа не состоится: в Раде думают, как поднять зарплаты в аппаратах судов

Зарплатный вопрос никак не могут решить, поскольку в Министерстве финансов, как считает глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, отсутствует понимание того, как устроена судебная система.

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Сотрудникам аппаратов судов необходимо повысить зарплату, чтобы судебная реформа в Украине все же состоялась. Такое мнение озвучил в интервью изданию "Зеркало недели" глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

По его словам, сейчас уровень зарплат на очень низком уровне. Так, секретарю судебных заседаний государство выплачивает 4,5 тысячи гривен в месяц.

"Всего-то внести правки в постановления – и уже завтра зарплаты будут большими. Я понимаю, как тяжело сейчас стране, но без этого базовой судебной реформы мы не реализуем", — сказал он.

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Маслов подчеркнул, что вопрос не могут решить уже достаточно долгое время, поскольку в Министерстве финансов не очень знакомы с работой финансовой системы.

Минфину не хватает понимания того, как работает судебная система, поэтому вопрос с зарплатами уже много лет остается нерешенным. А в правительстве считают, что повысить зарплаты работникам аппарата можно с помощью внутренних ресурсов судебной системы. Однако такой вариант, по мнению Дениса Маслова, невозможен.

"Мы вместе с Государственной судебной администрацией все просчитали неоднократно. Нет таких ресурсов внутри системы. Мы это донесли, выложили на бумаге, они предоставили свои предложения", – рассказал Денис Маслов.

Судебная реформа: что о ней известно?

Изменениям дали старт еще летом 2021 года, когда народные депутаты поддержали проект закона №3711-Д о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судьи".

Среди поправок, которые приняли нардепы, была и 453-я, благодаря которой международные эксперты получили решающий голос при отборе кандидатов в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

А в начале января 2023 года в Украине прошел ХІХ съезд судей, во время которого были избраны восемь членов Высшего совета правосудия — органа, который отвечает за назначение, увольнение и дисциплинарные наказания судей.

Напомним, недавно в Европейском Союзе заявили, что Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговоров по поводу членства в блоке. Выполненные пункты касаются судебной реформы и законодательства о СМИ.