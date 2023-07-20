Айфон за 6 тысяч: как сейчас работают ломбарды в Украине

С начала года ломбарды наращивают выдачу кредитов. Условия, которые предлагают эти компании, очень разнятся. Но все они предлагают более низкие проценты, по сравнению с МФО, и в отличие от банков, их не интересует кредитная история заемщика.

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Сумма, которую предлагают ломбарды за золотые украшения, зависит от веса, пробы, наличия деформаций и царапин, а процент по кредиту под их залог может отличаться от населенного пункта. Об этом пишет Фокус в новой статье "Золото, айфоны, техника: почему эксперты пророчат ломбардам светлое будущее".

Чтобы узнать, какие условия предлагают столичные ломбарды, корреспондент Фокуса отнесла золотые украшения 585 пробы весом 1,86 граммов в разные ломбарды. В первом за них предложили 2406 грн. В цене учли, что стоимость 1 грамма золота такой пробы составляет 1287 грн. А сумма выкупа зависит от срока пользования кредитом под залог украшений.

Процент за пользование кредитом под залог золота в ломбардах колеблется в диапазоне 0,8 — 1,5% в сутки

"Чем меньше срок, тем меньше проценты. Если на неделю, то по 0,85% в день от суммы кредита. Таким образом, переплата — 143 грн, а если на месяц, то по 1,1% в день. То есть 2406 на 1,1% и на 30 дней — будет 792 грн переплата", — пояснил консультант ломбарда.

В другом ломбарде за уже упомянутые серьги предложили 2063 грн (1109 грн за 1 г). При этом процент за пользование деньгами здесь не меняется весь срок действия займа и составляет 0,9% в сутки. Третий ломбард за 1 грамм нашего золота предлагал 2350 грн, посчитав наше украшение как деформированное (вычли 50 грн). За пользование кредитом под залог золотого изделия здесь просят 1,15% в сутки. Проба, кстати, не имеет существенного влияния — между 585 и 583 разница в несколько гривен.

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В четвертом ломбарде корреспонденту Фокуса предложили за украшение 2464 грн и 1,2% в день за пользование кредитом под их залог. Но отметили, что если мы будем чаще пользоваться услугами этого ломбарда, то в последующие займы будут давать под все меньшие проценты.

В ломбард также приносят бытовую технику, смартфоны, часы… Здесь можно купить б/у Iphone 8 за 6100 грн, Xiaomi Redmi 9 — за 3300 грн, Samsung — за 1100 грн. Найти здесь можно и телефон с кнопками. Однако покупателю таких товаров нужно иметь не виду: никаких документов к технике ломбард не предоставляет и не гарантирует, что она не краденая.

В ломбарде можно купить подержанный айфон да 6 тыс. грн, однако никаких гарантий, что он не ворованный, никто не дает Фото: Unsplash

Никакой кредитной истории и более низкие проценты: каковы сейчас преимущества ломбардов

По итогам первого квартала текущего года ломбарды работали с прибылью. Популярность этих заведений отчасти объясняется падением доходов населения. С другой стороны — ломбарды имеют ряд преимуществ перед микрофинансовыми организациями.

За счет залога ломбарды могут снижать процентную ставку и выигрывать конкуренцию с микрофинансовыми организациями

Как показало исследование Фокуса, реальная ставка по займу в ломбардах составляет от 320% до 430% годовых, а постоянные клиенты могут рассчитывать на ее уменьшение. Таким образом, процент по займам здесь меньше того, что предлагают МФО. Кроме того, ломбарды не интересует ваша кредитная история — здесь просят только паспорт и ИНН.

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"Выгоднее идти в ломбард, чем в небанковское финансовое учреждение из-за процентной ставки. В ломбардах она меньше. Но она больше, чем в банках. Однако в банках в условиях войны проблемно получить эти потребительские займы. В ломбардах меньшая процентная ставка за счет залога. А кредитная история заемщика не имеет такого значения, как в банке. Справка о доходах, официальное трудоустройство не нужны, в отличие от банка. Коллекторы вас не будут беспокоить, ведь залог будет продан и вопрос будет закрыт", — пояснил экономист Вадим Сирота.

В ломбардах при выдаче займа под залог просят только паспорт и ИНН

Напомним, в парламенте зарегистрировали проект закона, который может кардинально изменить подходы на рынке потребительского кредитования . В частности, депутаты хотят запретить микрофинансовым компаниям выдавать займы по ставке, превышающей 1% в день.

Фокус также писал, что с началом большой войны потенциальными клиентами ломбардов стали лица, которые начали зарабатывать неофициально и получать меньший доход, а также внутренне перемещенные лица, нуждающиеся в займах для покупки бытовой техники, необходимой после вынужденного переезда.