Золото, айфоны, техника: почему эксперты пророчат ломбардам светлое будущее

Рынок ломбардов демонстрирует восстановление — компании с начала года наращивают выдачи кредитов. Услуги ломбардов будут становиться все популярнее, говорят эксперты. Это объясняется как снижением доходов, так и культурой потребления, а также более простыми и выгодными условиями кредитования по сравнению с банками и МФО.

Related video

Представим, что у вас есть украшения из драгоценного металла, например, золота, которые вы не носите, потому что они деформировались, а ювелирные мастера не берутся их восстановить. Чтобы они не лежали без дела, их можно легко конвертировать в наличные, обратившись в ломбард. Фокус решил узнать, что предлагают владельцам золотых изделий ломбарды и на каких условиях позволяют выкуп украшений.

На любой вкус: у каждого ломбарда — своя бизнес-модель

Первый ломбард, куда корреспондент Фокуса отнесла золотые серьги, расположен недалеко от площади Победы в Киеве. Администратор, положив их на электронные весы и посчитав на калькуляторе, объявил сумму: 2406 грн.

"Цена зависит от веса и пробы. 1287 грн за один грамм 585 пробы", — прокомментировал он.

Мы поинтересовались, на каких условиях возможен выкуп, если вдруг мы передумаем и захотим забрать украшение.

У некоторых ломбардов процент за пользование деньгами зависит от срока кредитования: чем он больше, тем выше ставка

"Сумма выкупа зависит от суммы, которую будете брать, и от срока. Чем меньше срок, тем меньше проценты. Если на неделю, то по 0,85% в день от суммы кредита. Таким образом, переплата — 143 грн, а если на месяц, то по 1,1% в день. То есть 2406 на 1,1% и на 30 дней — будет 792 грн переплата", — пояснил работник ломбарда. То есть, если клиент согласится на кредит сроком один месяц, то ставка по кредиту превысит 400% годовых.

В другом ломбарде за уже упомянутые серьги предложили 2063 грн. То есть 1109 грн за грамм. Причем, процент за пользование деньгами в случае, если мы украшение оставим в качестве залога по кредиту, не меняется в течение всего срока действия займа и составляет 0,9% в сутки. Или же 328% годовых.

Важно

Ломбарды оживают: зачем украинцы массово следуют за микрокредитами

"Если оставите серьги на неделю, то в последний день вам позвонят и переспросят, хотите ли их забрать. Если будете забирать, то заплатите сумму плюс 136 грн", — отметил консультант.

Третий ломбард за 1 грамм золота 585 пробы предлагал 2400 грн, однако украшение посчитали как деформированное и уменьшили сумму на 50 грн. Проба, кстати, не существенно сказывается на цене. Если бы мы принесли украшение того же веса, но 583 пробы, то получили бы за него всего на 2 грн меньше. За пользование кредитом под залог золотого изделия здесь просят 1,15% в сутки, то есть речь идет о реальной ставке 419% годовых.

В некоторых ломбардах ставка по кредиту зависит от города, в котором закладывается золото

В четвертом ломбарде, куда пришла корреспондент Фокуса, предложили за серьги 2464 грн и 1,2% в день за пользование кредитом под их залог. Но администратор заметил, что это условия для новичка. Согласно действующей программе лояльности, если мы будем чаще пользоваться услугами этого ломбарда, то нам будут давать займы под все меньшие проценты.

В ломбардах реальная ставка по займу составляет от 320% до 430% годовых. Однако постоянным клиентам доступны скидки — ставку для них ломбарды могут снижать

Интересно, что в некоторых ломбардах процент за займ зависит от города, в котором закладывается залог. По словам консультанта, сумма, которая предоставляется ломбардом после оценки за объект залога, может отличаться на 20% в разных заведениях. Для заключения соответствующих договоров кредитования ломбарды просят всего лишь паспорт и ИНН.

Технику — в ломбард: сколько денег дают за айфон

Кроме драгоценных металлов, в ломбард приносят утюги, пылесосы, смартфоны, наручные часы, инструменты для ремонта, ножи, роликовые коньки... Фактически ломбарды являются некими барахолками, где можно купить залоговое имущество. Так, на витрине можно найти б/у Iphone 8 за 6100 грн, Xiaomi Redmi 9 — за 3300 грн, Samsung — за 1100 грн. Найти здесь можно и раритет — телефон с кнопками, однако его принимают только при условии наличия зарядного устройства в комплекте и аутентичной упаковки.

В ломбарде можно купить Iphone 8 за 6100 грн, Xiaomi Redmi 9 — за 3300 грн, однако без документов и гарантий Фото: Flickr

Однако покупателю таких товаров нужно иметь не виду, что никаких документов к технике, информации о том, сколько он был в использовании, или же что это не украденный экземпляр — никаких гарантий ломбард не предоставляет и обратно ее не принимает. То есть, покупатель делает приобретение на свой страх и риск.

"Вы даете сумму за телефон, мы — выдаем телефон. Вы тут садитесь, до конца рабочего дня его смотрите, проверяете, что в нем есть, работает ли интернет и пр. Если решите не брать — мы возвращаем деньги", — объяснили Фокусу в одном из ломбардов.

Важно

Без быстрых кредитов: почему в Украине закрываются ломбарды

Никакой кредитной истории: каковы сейчас преимущества ломбардов

По данным НБУ, в 1 квартале этого года сектор ломбардов продемонстрировал признаки восстановления. Объем новых кредитов в январе — марте 2023 года увеличился на 15%, однако это на четверть меньше в годовом измерении. Коэффициент покрытия кредитов залогом увеличился до 129%. При этом структура предоставленных займов по видам залога не изменилась. Так, более 70% — это изделия из драгоценных металлов и камней, более 20% — бытовая техника. За первый квартал текущего года процентные доходы ломбардов увеличились на 6%. Также выросли доходы от реализации имущества. Поэтому ломбарды были прибыльными по результатам отчетного периода. Увеличение популярности ломбардов объясняется, в первую очередь, падением доходов населения, говорят экономисты.

Более 70% залога, который люди оставляют в ломбардах, составляют изделия из драгоценных металлов и камней

"Из-за войны людям нужно сводить концы с концами и увеличивается спрос на займы от финансовых организаций. Согласно докладу Всемирного банка, 7 млн украинцев уже за чертой бедности. Уровень бедности из-за российского вторжения вырос с 5,5% до 24,2%. В таких условиях людям, чтобы как-то обеспечить свои потребности, приходится обращаться в ломбарды", — отметил экономист Вадим Сирота.

Количество вещей в хорошем состоянии у людей постоянно растет, поэтому услуги ломбардов будут пользоваться популярностью, говорят экономисты Фото: psm7.com

Кроме того, ломбарды имеют ряд преимуществ перед финансовыми компаниями, которые предлагают быстрое кредитование. В частности, цена займа в ломбарде ниже. Конечно, более низкий процент по кредиту в ломбарде объясняется спецификой самого бизнеса: клиент предоставляет залог, тогда как в МФО кредиты беззалоговые.

"Выгоднее идти в ломбард, чем в небанковское финансовое учреждение из-за процентной ставки. В ломбардах она меньше. Но она больше, чем в банках. Однако в банках в условиях войны проблемно получить эти потребительские займы. В ломбардах меньшая процентная ставка за счет залога. А кредитная история заемщика не имеет такого значения, как в банке. Справка о доходах, официальное трудоустройство не нужны, в отличие от банка. Коллекторы вас не будут беспокоить, ведь залог будет продан и вопрос будет закрыт", — пояснил Сирота.

Важно

Безработным подготовиться: кому компании будут отказывать в выдаче кредитов

Обращаться в ломбарды побуждает и культ потребления, являющийся трендом современного мира.

"Уровень потребления постоянно растет, количество вещей у людей постоянно увеличивается. В условиях нестабильных доходов, у людей есть вещи, которые становятся ненужными. Ища деньги, чтобы сбалансировать эту нестабильность, люди прибегают к быстрому кредитованию. Но такие займы по адекватной цене взять при нестабильном доходе непросто или они будут очень дорогие. Поэтому идут в ломбард, где есть возможность принести ненужную вещь и под ее залог взять деньги", — пояснил экономист Ярослав Жалило.

Постоянная доходность: что предсказывают ломбардам специалисты

В целом ломбардный бизнес — это перспективное направление, говорит Жалило.

Наличие залога позволяет ломбардам предлагать более низкие проценты за пользование кредитом, тем самим выигрывать в конкурентной борьбе с МФО

"Если посмотреть на количество различных предметов, которые есть у людей в достаточно хорошем состоянии, но они не нужны, — говорит он, — можно предположить, что будет увеличиваться популярность этих заведений из-за объективных тенденций современного потребления".

Со временем ломбардов в Украине будет становиться меньше, но останутся самые крепкие игроки.

"На рынке происходит определенная концентрация, — говорит Вадим Сирота. — Если в 2019-м было 324 ломбарда, то на конец 1 квартала 2023 года — 171. Но при таком сокращении количества, объем активов практически не снизился. Так, за 2019-й активы действующих ломбардов — 4 млрд 265 млн грн, на конец 4-го квартала 2022-го — 4 млрд 093 млн грн. Есть мощные игроки, которые подбирают ту клиентскую базу, которая осталась после ликвидации других ломбардов".

Количество ломбардов в Украине уменьшается, однако те, кто остался, концентрирует клиентскую базу Фото: lombard.kh.ua

По его мнению, этот тренд будет актуален в ближайшие пару лет.

"Несмотря на неофициальную стагнацию рынка, будет происходить концентрация, монополизация несколькими игроками, которые будут получать большие объемы объектов залога, которые надо будет реализовать. Создастся рынок ломбардного имущества, где за меньшую стоимость можно будет приобрести бытовую технику или ювелирные изделия", — отметил экономист.

Пункт продажи краденого: темная сторона украинских ломбардов

Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" отмечает, что в целом в Украине механизм защиты прав потребителей услуг ломбардов работает и является довольно действенным. Если ломбард предоставил некачественную финансовую услугу, можно пожаловаться:

руководству соответствующего ломбарда;

в соответствующий суд;

НБУ;

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Адвокат обращает внимание, что в соответствии с Отчетом НБУ, доля обращений относительно деятельности кредитных союзов и ломбардов по отношению к общим обращениям является незначительной, даже мизерной. Так, в 1 квартале 2023 года количество обращений в НБУ составило 18 780, из них по ломбардам и кредитным союзам — 36 (0,2% от общего количества обращений).

Законодательный механизм защиты прав потребителей услуг ломбардов действенный, говорят юристы

По его словам, из опубликованной статистики Уполномоченного ВРУ по правам человека следует, что главными мотивами обращения к уполномоченным лицам является "забота" клиента (в том числе и клиентов ломбарда) относительно возврата денежных средств, полученных в долг, или уменьшения размера процентов, которые необходимо оплатить. Чаще всего судебные дела с участием ломбардов касаются:

признание недействительными договоров о предоставлении кредитов и обеспечительных договоров;

возмещения убытков в связи с невозвратом сданных в ломбард вещей.

Важно

Революция быстрых кредитов: можно ли заставить финкомпании снизить ставки

По словам Дмитрия Лазебного, большинство судебных дел в рамках защиты прав потребителей решается в пользу самих потребителей. При этом потребители, в случае избрания судебных способов защиты своих прав, имеют определенные процессуальные льготы:

возможность взыскания морального вреда, даже если это не предусмотрено договором;

презумпция невиновности потребителя;

нечеткие или двусмысленные условия договоров толкуются в пользу потребителя;

потребитель имеет право выбирать подсудность;

потребитель освобождается от уплаты судебного сбора.

Не секрет, что ломбарды в Украине часто связаны с легализацией скупки краденых вещей. Однако закон защищает украинцев от этого.

Судебные споры с участием ломбардов часто решаются в пользу потребителей, констатируют юристы Фото: Иллюстративное фото

"Если у вас украли вещь и вы ее потом нашли в ломбарде или у нового владельца, вы имеете право в любом случае истребовать соответствующую вещь в свою пользу. Да, этот путь является относительно юридически сложным, однако вполне возможным. Также если вы приобрели вещь в ломбарде, которая является краденой и у вас ее в дальнейшем изъяли, вы имеете право на компенсацию соответствующих убытков, в том числе и стоимости товара", — отметил Лазебный.

По мнению адвоката Валерия Кострюкова, для защиты украинцев от использования ломбардов для легализации краденого нужно переписать ЗУ "О финансовых услугах и финансовых компаниях" в части ломбардных операций, а именно — убрать из него уголовные и коррупционные риски. Конечно, подобные изменения нужно готовить с участием финансистов, прокуроров, адвокатов-практиков и антикоррупционных органов, отметил адвокат.

Важно