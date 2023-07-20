Золото, айфони, техніка: чому експерти пророкують ломбардам світле майбутнє

Ринок ломбардів демонструє відновлення — компанії з початку року нарощують видачі кредитів. Послуги ломбардів ставатимуть усе популярнішими, кажуть експерти. Це пояснюється зменшенням доходів та культурою споживання, а також дещо простішими i кращими умовами кредитування порівняно з банками та МФО.

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Уявімо, що у вас є прикраси із дорогоцінного металу, наприклад, золота, які ви не носите, бо вони деформувалися, а ювелірні майстри не беруться їх відновити. Щоб вони не лежали без діла, їх можна легко конвертувати в готівку, звернувшись до ломбарду. Фокус вирішив дізнатися, що пропонують власникам золотих виробів ломбарди та на яких умовах дозволяють викуп прикрас.

На будь-який смак: у кожного ломбарду — своя бізнес-модель

Перший ломбард, куди кореспондент Фокусу віднесла золоті сережки, розташований неподалік площі Перемоги в Києві. Адміністратор, поклавши їх на електронні ваги й порахувавши на калькуляторі, оголосив суму: 2406 грн.

"Ціна залежить від ваги і проби. 1287 грн за один грам 585 проби", — прокоментував він.

Ми поцікавились, на яких умовах можливий викуп, якщо раптом ми передумаємо і захочемо забрати прикрасу.

У деяких ломбардів відсоток за користування грошима залежить від терміну кредитування: чим він більший, тим вища ставка

"Сума викупу залежить від суми, яку братимете, і від терміну. Чим менший термін, тим менші відсотки. Якщо на тиждень, то по 0,85% на день від суми кредиту. Таким чином, переплата - 143 грн, а якщо на місяць, то по 1,1% в день. Тобто 2406 на 1,1% і на 30 днів — буде 792 грн переплата", — пояснив працівник ломбарду. Тобто, якщо клієнт погодиться на кредит терміном один місяць, то ставка за кредитом перевищить 400% річних.

В іншому ломбарді за вже згадані сережки запропонували 2063 грн. Тобто 1109 грн за грам. При чому, відсоток за користування грошима у випадку, якщо ми прикрасу залишимо як заставу за кредитом, не змінюється впродовж усього терміну дії позики й становить 0,9% на добу. Або ж 328% річних.

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"Якщо залишете сережки на тиждень, то в останній день вам зателефонують і перепитають, чи бажаєте їх забрати. Якщо забиратимете, то заплатите суму плюс 136 грн", — зауважив консультант.

Третій ломбард за 1 грам золота 585 проби пропонував 2400 грн, однак прикрасу порахували як деформовану й зменшили суму на 50 грн. Проба, до речі, не істотно позначається на ціні. Якби ми принесли прикрасу тієї ж ваги, але 583 проби, то отримали б за неї всього на 2 грн менше. За користування кредитом під заставу золотого виробу тут просять 1,15% за добу, тобто мова йде про реальну ставку 419% річних.

У деяких ломбардах ставка за кредитом залежить від міста, в якому закладається золото

У четвертому ломбарді, куди завітала кореспондентка Фокусу, запропонували за сережки 2464 грн та 1,2% в день за користування кредитом під їх заставу. Але адміністратор зауважив, що це умови для новачка. Згідно з діючою програмою лояльності, якщо ми будемо частіше користуватися послугами цього ломбарду, то нам даватимуть позики під дедалі менші відсотки.

У ломбардах реальна ставка за позикою складає від 320% до 430% річних. Проте постійним клієнтам доступні знижки — ставку для них ломбарди можуть знижувати

Цікаво, що у деяких ломбардах відсоток за позику залежить від міста, в якому закладається застава. За словами консультанта, сума, яка надається ломбардом після оцінки за об’єкт застави, може відрізнятися на 20% у різних закладах. Для укладення відповідних договорів кредитування ломбарди просять всього лише паспорт та ІПН.

Техніку — до ломбарду: скільки грошей дають за айфон

Окрім дорогоцінних металів, у ломбард приносять праски, пилососи, смартфони, наручні годинники, інструменти для ремонту, ножі, роликові ковзани… Фактично ломбарди є такими собі барахолками, де можна купити заставне майно. Так, на вітрині можна знайти б/у Iphone 8 за 6100 грн, Xiaomi Redmi 9 — за 3300 грн, Samsung — за 1100 грн. Знайти тут можна і раритет — телефон з кнопками, однак його приймають лише за умови наявності зарядного пристрою в комплекті та автентичної упаковки.

У ломбарді можна купити Iphone 8 за 6100 грн, Xiaomi Redmi 9 — за 3300 грн, однак без документів та гарантій Фото: Flickr

Проте покупцю таких товарів потрібно мати на увазі, що ніяких документів до техніки, інформації про те, скільки він був у використанні, або ж що це не вкрадений екземпляр, гарантій ломбард не надає і назад її не приймає. Тобто покупець купує на свій страх та ризик.

"Ви даєте суму за телефон, ми — видаємо телефон. Ви тут сідаєте, до кінця робочого дня його дивитеся, перевіряєте, що в ньому є, чи працює інтернет та ін. Якщо вирішите не брати — ми повертаємо гроші", — пояснили Фокусу в одному з ломбардів.

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Ніякої кредитної історії: якими зараз є переваги ломбардів

За даними НБУ, у 1 кварталі цього року сектор ломбардів продемонстрував ознаки відновлення. Обсяг нових кредитів у січні — березні 2023 року збільшився на 15%, проте це на чверть менше у річному вимірі. Коефіцієнт покриття кредитів заставою збільшився до 129%. При цьому структура наданих позик за видами застави не змінилася. Так, понад 70% — це вироби з дорогоцінних металів та каміння, понад 20% — побутова техніка. За перший квартал поточного року процентні доходи ломбардів збільшилися на 6%. Також зросли доходи від реалізації майна. Тож ломбарди були прибутковими за результатами звітного періоду. Збільшення популярності ломбардів пояснюється, насамперед, падінням доходів населення, кажуть економісти.

Понад 70% застави, яку люди залишають в ломбардах, становлять вироби з дорогоцінних металів та каміння

"Через війну людям потрібно зводити кінці з кінцями і збільшується попит на позики від фінансових організацій. Згідно з доповіддю Світового банку, 7 млн українців уже за межею бідності. Рівень бідності через російське вторгнення зріс з 5,5% до 24,2%. У таких умовах людям, щоб якось забезпечити свої потреби, доводиться звертатися в ломбарди", — зауважив економіст Вадим Сирота.

Кількість речей у хорошому стані у людей постійно зростає, тому послуги ломбардів користуватимуться популярністю, кажуть економісти Фото: psm7.com

Крім того, ломбарди мають низку переваг перед фінансовими компаніями, які пропонують швидке кредитування. Зокрема, ціна позики в ломбарді нижча. Звісно, нижчий відсоток за кредитом в ломбарді пояснюється специфікою самого бізнесу: клієнт надає заставу, тоді як у МФО кредити беззаставні.

"Вигідніше йти до ломбарду, ніж до небанківської фінансової установи через процентну ставку. У ломбардах вона менша. Але вона більша, ніж у банках. Однак у банках в умовах війни проблемно отримати ці споживчі позики. У ломбардах менша процентна ставка за рахунок застави. А кредитна історія позичальника не має такого значення, як у банку. Довідка про доходи, офіційне працевлаштування не потрібні, на відміну від банку. Колектори вас не будуть турбувати, адже застава буде продана і питання буде закрите", — пояснив Сирота.

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Звертатися в ломбарди спонукає і культ споживання, що є трендом сучасного світу.

"Рівень споживання постійно зростає, кількість речей у людей постійно збільшується. В умовах нестабільних доходів, у людей є речі, які стають непотрібними. Шукаючи гроші, щоб збалансувати цю нестабільність, люди вдаються до швидкого кредитування. Але такі позики по адекватній ціні взяти при нестабільному доході непросто або вони будуть дуже дорогі. Тому йдуть у ломбард, де є можливість принести непотрібну річ і під її заставу взяти гроші", — пояснив економіст Ярослав Жаліло.

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Загалом ломбардний бізнес — це перспективний напрям, каже Жаліло.

Наяність застави дозволяє ломбардам пропонувати нижчі відсотки за користування кредитом, чим самим вигравати у конкурентній боротьбі з МФО

"Якщо подивитися на кількість різних предметів, які є у людей у досить хорошому стані, але вони непотрібні, — каже він, — можна припустити, що збільшуватиметься популярність цих закладів через об'єктивні тенденції сучасного споживання".

З часом ломбардів в Україні ставатиме менше, але залишаться найміцніші гравці.

"На ринку відбувається певна концентрація, — каже Вадим Сирота. — Якщо 2019-го було 324 ломбарди, то на кінець 1 кварталу 2023 року — 171. Але при такому скороченні кількості, обсяг активів практично не знизився. Так, за 2019-й активи діючих ломбардів — 4 млрд 265 млн грн, на кінець 4-го кварталу 2022-го — 4 млрд 093 млн грн. Тобто є потужні гравці, які підбирають ту клієнтську базу, яка залишилася після ліквідації інших ломбардів".

Кількість ломбардів в Україні зменшується, проте ті, хто лишився, концентрує клієнтську базу Фото: lombard.kh.ua

На його думку, цей тренд буде актуальний у найближчі пару років.

"Попри неофіційну стагнацію ринку, буде відбуватися концентрація, монополізація декількома гравцями, котрі будуть отримувати великі обсяги об'єктів застави, які треба буде реалізувати. Створиться ринок ломбардного майна, де за меншу вартість можна буде придбати побутову техніку чи ювелірні вироби", — зауважив економіст.

Пункт продажів краденого: темна сторона українських ломбардів

Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" зазначає, що в цілому в Україні механізм захисту прав споживачів послуг ломбардів працює та є доволі дієвим. Якщо ломбард надав неякісну фінансову послугу, можна поскаржитися до:

керівництва відповідного ломбарду;

відповідного суду;

НБУ;

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Адвокат звертає увагу, що відповідно до Звіту НБУ, частка звернень щодо діяльності кредитних спілок та ломбардів стосовно загальних звернень є незначною, навіть мізерною. Так, у 1 кварталі 2023 року кількість звернень до НБУ становила 18 780, з них щодо ломбардів та кредитних спілок 36 (0,2 % від загальної кількості звернень).

Законодавчий механізм захисту прав споживачів послуг ломбардів дієвий, кажуть юристи

За його словами, з опублікованої статистики Уповноваженого ВРУ з прав людини випливає, що головними мотивами звернення до уповноважених осіб є "турбота" клієнта (зокрема і клієнтів ломбарду) щодо повернення грошових коштів, отриманих у борг, або зменшення розміру відсотків, що необхідно сплатити. Найчастіше судові справи за участю ломбардів стосуються:

визнання недійсними договорів про надання кредитів та забезпечувальних договорів;

відшкодування збитків у зв’язку з неповерненням зданих у ломбард речей.

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За словами Дмитра Лазебного, більшість судових справ в межах захисту прав споживачів вирішується на користь самих споживачів. При цьому споживачі, у випадку обрання судових способів захисту своїх прав, мають певні процесуальні пільги:

можливість стягнення моральної шкоди, навіть якщо це не передбачено договором;

презумпція невинуватості споживача;

нечіткі або двозначні умови договорів тлумачаться на користь споживача;

споживач має право обирати підсудність;

споживач звільняється від сплати судового збору.

Не секрет, що ломбарди в Україні часто пов’язані з легалізацією скупки крадених речей. Однак закон захищає українців від цього.

Судові спори за участі ломбардів часто вирішуються на користь споживачів, констатують юристи Фото: Ілюстративне фото

"Якщо у вас вкрали річ і ви її потім віднайшли у ломбарді або у нового власника, ви маєте право у будь-якому випадку вимагати відповідну річ на свою користь. Так, це шлях є відносно юридично складним, проте цілком можливим. Також якщо ви придбали річ у ломбарді, яка є краденою і у вас її в подальшому вилучили, ви маєте право на компенсацію відповідних збитків, зокрема і вартості товару", — наголосив Лазебний.

На думку адвоката Валерія Кострюкова, для захисту українців від використання ломбардів для легалізації крадено потрібно переписати ЗУ "Про фінансові послуги та фінансові компанії" в частині ломбардних операцій, а саме — прибрати з нього кримінальні та корупційні ризики. Звичайно, подібні зміни потрібно готувати за участю фінансистів, прокурорів, адвокатів-практиків та антикорупційних органів, наголосив адвокат.

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