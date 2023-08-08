Важные изменения для ФЛП 3 группы: что нужно успеть сделать до 31 августа

У предпринимателей, работающих на 3 группе единого налога, меньше месяца, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями Налогового кодекса.

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В Государственной налоговой службе предупредили предпринимателей, которые входят в 3 группу плательщиков единого налога, — они должны внести изменения в свою деятельность до 31 августа 2023 года. О деталях рассказала пресс-служба ведомства.

Налоговики отметили, что информация касается предпринимателей 3 группы, которые ранее воспользовались особенностями налогообложения на период военного положения и платили единый налог в размере 2%. С 1 августа эти особенности налогообложения отменили, поскольку парламентом был принят законопроект №8401. В связи с этим ФЛП нужно привести свою деятельность в соответствие с действующим Налоговым кодексом.

Изменения для ФЛП 3 группы с 1 августа: что нужно сделать

В заметке службы указано, что предприниматели должны проверить, соответствует ли их деятельность двум пунктам статьи 291 Налогового кодекса:

пп. 291.4 — проследить, чтобы соответствовать критериям, по которым ФЛП или юрлицо относят к 3 группе (отсутствие наёмных работников, годовой доход не больше 1167 минимальных зарплат, получают доход с нерезидентов Украины и др;)

ФЛП 3 группы — требования пп. 291.4 статьи 291 Налогового кодекса Фото: Налоговый кодекс

пп. 291.5 — проверить, не занимаются ли они деятельностью, которой нельзя заниматься на 3 группе (например, не организовывают ли азартные игры, не торгуют ли валютой, не устраивают ли концерты и т.п.).

ФЛП 3 группы пп. 291.5 статьи 291 — какие ограничения в Налоговом кодексе Фото: Налоговый кодекс

Время для самопроверки — до 31 августа 2023 года, отметили налоговики. ФЛП, которые до 1 августа воспользовались возможностью платить 2% налога, теперь должны "привести регистрационные данные как физического лица — предпринимателя, так и плательщика единого налога в соответствие с требованиями Кодекса с учетом соответствующих ограничений". Подробно о том, что произошло после принятия законопроекта №8401, который отменил налог 2%, Фокус пишет в статье "Конец налогового рая. Парламент вернул довоенные штрафы и проверки бизнеса".

Напоминаем, с 1 августа для предпринимателей отменили возможность платить единый налог 2% от дохода: Фокус разобрался, какие новации начали действовать с августа 2023 года.

Кроме того, вернули штрафы за нарушения в использовании РРО/ПРРО: налоговики будут штрафовать за неиспользование, невыдачу чека, указание неверной цены.