Важливі зміни для ФОП 3 групи: що потрібно встигнути зробити до 31 серпня

У підприємців, які працюють на 3 групі єдиного податку, менш як місяць, щоб привести свою діяльність у відповідність до вимог Податкового кодексу.

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У Державній податкові службі попередили підприємців, які входять до 3 групи платників єдиного податку, — вони повинні внести зміни до своєї діяльності до 31 серпня 2023 року. Про деталі розповіла пресслужба відомства.

Податківці наголосили, що інформація стосується підприємців 3 групи, які раніше скористались особливостями оподаткування на період воєнного стану і платили єдиний податок у розмірі 2%. З 1 серпня ці особливості оподаткування скасували, оскільки парламентом був ухвалений законопроєкт №8401. У зв'язку з цим ФОП потрібно привести свою діяльність у відповідність до чинного Податкового кодексу.

Зміни для ФОП 3 групи з 1 серпня: що потрібно зробити

У дописі служби вказано, що підприємці повинні перевірити, чи відповідає їхня діяльність двом пунктам статті 291 Податкового кодексу:

пп. 291.4 — простежити, щоб відповідати критеріям, за яким ФОП чи юрособу відносять до 3 групи (відсутність найманих працівників, річний дохід не більший 1167 мінімальних зарплат, отримують дохід з нерезидентів України та ін.);

ФОП 3 групи - вимоги пп. 291.4 статті 291 Податкового кодексу Фото: Податковий кодекс

пп. 291.5 — перевірити, чи не займаються вони діяльністю, якою не можна займатись на 3 групі (наприклад, чи не організовують азартні ігри, чи не торгують валютою, чи не влаштовують концерти тощо).

ФОП 3 групи пп. 291.5 статті 291 - які обмеження у Податковому кодексі Фото: Податковий кодекс

Час для самоперевірки — до 31 серпня 2023 року, наголосили податківці. ФОП, які до 1 серпня скористались можливістю сплачувати 2% податку, тепер повинні "привести реєстраційні дані як фізичної особи — підприємця, так і платника єдиного податку у відповідність до вимог Кодексу з урахуванням відповідних обмежень". Детально про те, що відбулося після ухвалення законопроєкту №8401, який скасував податок 2%, Фокус пише у статті "Кінець податкового раю. Парламент повернув довоєнні штрафи та перевірки бізнесу".

Нагадуємо, з 1 серпня для підприємців скасували можливість сплачувати єдиний податок 2% від доходу: Фокус розібрався, які новації почали діяти із серпня 2023 року.

Крім того, повернули штрафи за порушення у використанні РРО/ПРРО: податківці штрафуватимуть за невикористання, невидачу чека, вказування невірної ціни.