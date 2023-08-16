Пенсии для украинцев за границей: как оформить выплаты в Германии

Украинским пенсионерам, которые из-за полномасштабной войны выехали в Германию, придется подтверждать личность для оформления украинской пенсии. Фокус рассказывает, как это сделать.

Related video

Гражданам, которые хотят получать украинскую пенсию за границей, необходимо получить специальный документ и подтвердить, что пенсионер жив. Затем еще нужно будет пройти процедуру подтверждения личности и только после этого оформить или переоформить пенсионные выплаты. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Украины в Мюнхене.

"В Генконсульстве Украины в Мюнхене можно подтвердить удостоверить факт, что физическое лицо живое, и получить соответствующее свидетельство", – сказано в сообщении учреждения.

Как получить документ?

Для этого нужно:

отправить краткий запрос на электронный адрес Генерального консульства [email protected] о выдаче свидетельства и добавить к нему копию украинского паспорта-книжечки или ID-карту, а также добавить справку о регистрации места жительства в ФРГ (Meldbescheinigung) не старше 2 месяцев со дня выдачи;

о выдаче свидетельства и добавить к нему копию украинского паспорта-книжечки или ID-карту, а также добавить справку о регистрации места жительства в ФРГ (Meldbescheinigung) дождаться ответа и лично приехать в Генконсульство в назначенное время для получения свидетельства.

Отмечается, что оформить свидетельство можно за 18 евро.

Важно

Пенсия не для всех. Можно ли получить в Украине стаж, если основное место работы — за границей

Оплачивать консульский сбор нужно немецкой дебетовой картой (EC-Karte, Girocard) непосредственно в Генконсульстве во время оформления свидетельства. Отмечается, что платежный терминал принимает только дебетовые карты (не кредитные), выпущенные только немецкими банковскими учреждениями. Наличные деньги для оплаты не подходят.

Как оформить пенсии за границей

Если гражданин выехал за пределы Украины и достиг пенсионного возраста уже в другой стране, тогда нужно воспользоваться официальным сайтом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это позволит дистанционно оформить выплаты.

Деньги граждане будут получать путем международного почтового перевода.

Напомним, 14 августа в Министерстве социальной политики сообщили, как украинцам на территориях или в зоне активных боевых действий удаленно подать заявление в Пенсионный фонд и возобновить выплату пенсий. Так, сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис".

Отметим, что с августа 2023 года в Украине будут выплачивать новый размер пенсии некоторым гражданам. Также Фокус рассказывал, проведут ли в Украине индексацию пенсионных выплат в 2024 году.