В Украине расширили программу обмена старых лампочек на LED: кому разрешили присоединиться

Программой по бесплатному обмену старых ламп на светодиодные уже воспользовались 20 миллионов украинцев.

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Программу, благодаря которой украинцы бесплатно обменивали устаревшие электрические лампочки накаливания на энергосберегающие LED-лампы, расширили на учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба "Дії".

Для участия в программе нужно:

авторизироваться на портале "Дія", используя электронную подпись юридического лица;

кликнуть на раздел "Услуги";

выбрать пункт "Обмен лампочек" и заполнить запрос;

сообщить площадь, воспользовавшись калькулятором и выбрать нужное количество и тип ламп в пределах лимита.

проверить все данные и подтвердить;

подписать заявку электронной подписью.

После подачи заявки к вам перезвонят с "Укрпошти" и сообщат, когда и где получить энергосберегающие лампы.

"Украинцы через портал "Дія" уже обменяли 20 млн старых ламп по программе Европейского Союза и украинского правительства", — сказано в сообщении.

Почему украинцам выгодно обменивать лампы накаливания на светодиодные

Программу обмена ламп поддерживает Евросоюз. Для этого в конце зимы европейские партнеры доставили в нашу страну 6,6 млн LED-лампочек. Как объяснила тогда министр экономики Юлия Свириденко, программа Евросоюза поможет сэкономить энергопотребление.

А глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сказал, что современные светодиодные лампы помогают экономить около 80% электроэнергии по сравнению со старыми лампами. То есть если заменить 50 млн ламп в Украине, то экономия электроэнергии до 1 гигаватта позволит разгрузить один ядерный реактор.

Где еще можно обменять лампы

Украинцы могут прийти в центральные отделения почты и в те, где обмен ламп проходит активно. Узнать об отделениях, где продолжают обменивать лампы, можно во время подачи заявки через "Дію".

Важно, что с 1 мая обмен старых ламп накаливания на LED-лампы доступен в 23 отделениях "Укрпошти" в городах-миллионниках и областных центрах страны.

Напомним, 13 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВС РФ, скорее всего, продолжат атаковать энергетическую систему Украины, поэтому сейчас решается вопрос ее защиты от вражеских обстрелов.

Кроме того, в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить свет. Делать это нужно в часы пикового потребления — с 16:00 до 23:00. Энергетики также попросили граждан не перегружать сеть в этот отрезок времени.