Выплаты ко Дню Независимости: кто еще может рассчитывать на помощь от государства

На дополнительные выплаты ко Дню Независимости в 2023 году могут претендовать не только пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной. В Пенсионном Фонде рассказали, кто еще может претендовать на получение помощи в размере от 450 до 3,1 тысячи гривен.

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Некоторые украинцы могут рассчитывать на еще одну надбавку в 2023 году. Выплаты обещают начислить до 1 ноября 2023 года, но чтобы оформить надбавку, нужно будет обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, сообщает пресс-служба госструктуры.

Какую надбавку ввело правительство

Ранее ко Дню Независимости дополнительные выплаты в размере от 450 до 3,1 тысячи гривен насчитывали пенсионерам, у которых есть особые заслуги перед государством. Но в правительстве решили предоставить такие надбавки и другим категориям граждан.

Так, по информации ПФУ, деньги также выплатят гражданам, которые не являются пенсионерами и не служат в ВСУ.

Важно

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"Ветераны войны, которые не являются пенсионерами, не находятся на службе и приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться в органы Пенсионный фонд Украины и получить ее до 1 ноября 2023 года", — сказано в сообщении ПФУ.

Важно знать, что если пенсионеры получают надбавку автоматически вместе с пенсией, то остальным украинцам в нужно обратиться ПФУ и уже после этого получить свои выплаты.

Доплата к пенсиям ко Дню Независимости: кто точно получит дополнительные деньги

Размер единоразовой доплаты — от 450 до 3,1 тысяч гривен. Такие суммы выплатят:

ветеранам войны;

инвалидам войны;

жертвам нацистских репрессий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства и другим.

Отметим, что кроме государственной помощи жители Киева могут рассчитывать на денежные выплаты от города. Так, как сообщил 22 августа мэр столицы Виталий Кличко, размер выплат колеблется от 400 до 950 гривен.

Эти деньги ко Дню Независимости выплатят:

людям с инвалидностью I, II и III групп;

людям, которые получают пособие на детей с тяжелыми заболеваниями;

детям-сиротам;

Праведникам Бабьего Яра;

репрессированным, которых в дальнейшем реабилитировали;

представителям народного ополчения, которые обороняли Киев с июля по сентябрь 1941 года;

родителям и матерям погибших в мирное время военнослужащих срочной службы;

неработающим пенсионерам, если их пенсия не превышает 2,5 прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность.

Напомним, во Львове детям, чьи родители погибли в ходе войны с Россией, до совершеннолетия будут ежегодно выплачивать по 50 тысяч гривен. Также Фокус писал, состоится ли перерасчет пенсий в августе.