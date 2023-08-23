Виплати до Дня Незалежності: хто ще може розраховувати на допомогу від держави

На додаткові виплати до Дня Незалежності 2023 року можуть претендувати не тільки пенсіонери з особливими заслугами перед Україною. У Пенсійному Фонді розповіли, хто ще може претендувати на отримання допомоги в розмірі від 450 до 3,1 тисячі гривень.

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Деякі українці можуть розраховувати на ще одну надбавку у 2023 році. Виплати обіцяють нарахувати до 1 листопада 2023 року, але щоб оформити надбавку, потрібно буде звернутися до органів Пенсійного фонду України, повідомляє пресслужба держструктури.

Яку надбавку запровадив уряд

Раніше до Дня Незалежності додаткові виплати в розмірі від 450 до 3,1 тисячі гривень нараховували пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед державою. Але в уряді вирішили надати такі надбавки й іншим категоріям громадян.

Так, за інформацією ПФУ, гроші також виплатять громадянам, які не є пенсіонерами і не служать у ЗСУ.

Важливо

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"Ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі та набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада 2023 року", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Важливо знати, що якщо пенсіонери отримують надбавку автоматично разом із пенсією, то решті українців потрібно звернутися до ПФУ і вже після цього отримати свої виплати.

Доплата до пенсій до Дня Незалежності: хто точно отримає додаткові гроші

Розмір одноразової доплати — від 450 до 3,1 тисяч гривень. Такі суми виплатять:

ветеранам війни;

інвалідам війни;

жертвам нацистських репресій;

постраждалим учасникам Революції Гідності та іншим.

Зазначимо, що крім державної допомоги жителі Києва можуть розраховувати на грошові виплати від міста. Так, як повідомив 22 серпня мер столиці Віталій Кличко, розмір виплат коливається від 400 до 950 гривень.

Ці гроші до Дня Незалежності виплатять:

людям з інвалідністю I, II і III груп;

людям, які отримують допомогу на дітей із важкими захворюваннями;

дітям-сиротам;

Праведникам Бабиного Яру;

репресованим, яких у подальшому реабілітували;

представникам народного ополчення, які обороняли Київ з липня по вересень 1941 року;

батькам і матерям загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;

непрацюючим пенсіонерам, якщо їхня пенсія не перевищує 2,5 прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність.

Нагадаємо, у Львові дітям, чиї батьки загинули під час війни з Росією, до повноліття будуть щорічно виплачувати по 50 тисяч гривень. Також Фокус писав, чи відбудеться перерахунок пенсій у серпні.