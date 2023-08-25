Еще не время: у Байдена объяснили, когда разморозят арестованные активы РФ

Белый дом озвучил несколько условий, при выполнении которых Россия сможет получить обратно свои замороженные зарубежные активы.

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Советники по национальной безопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании сообщили, что суверенные активы России в этих странах останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине во время войны. Соответствующее сообщение появилось на сайт Белого дома 24 августа.

Отмечается, что это заявление было сделано по ходу мероприятия, которое инициировал советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Представители пяти стран повторно подтвердили, что Украина и далее может рассчитывать на поддержку для защиты от российской агрессии "столько, сколько будет нужно", а также на помощь в послевоенном восстановлении.

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Также политики рассмотрели дополнительные пути привлечения России к ответственности за разрушения, нанесенные ее войсками во время войны против Украины.

По данным российских СМИ, Франция заблокировала средства российского Центробанка в размере 22 миллиардов евро, а также около 150 миллионов евро на счетах частных лиц.

В Италии заблокированным остаются 2,5 миллиарда евро, а в Великобритании – почти 21 миллиард евро.

Вашингтон заморозил 330 миллиардов долларов, принадлежащих России, Германия – более 5 миллиардов евро Центробанка и некоторых граждан РФ.

Тем временем официальный Киев продолжает работать над конфискацией арестованных за рубежом российских активов. Так, в апреле 2023 года главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олег Гавриш заявил, что часть замороженных активов РФ наша страна рассчитывает получить в течение пяти-семи лет. Речь идет о 100 млрд долл.

"Эти деньги – примерно 100 миллиардов долларов – мы надеемся вернуть за 5-7 лет, хотя в некоторых случаях речь может идти и о 10 годах", – сказал он.

Напомним, 23 августа стало известно о желании России обменять активы западных инвесторов на некоторые свои активы, которые были заблокированы Западом.

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По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в других странах заблокированы активы более 3,5 млн россиян на общую сумму около 1,5 трлн рублей. Он не уточнил, согласны ли на такой обмен на Западе. Также неизвестно, как именно предполагается настроить работу механизма.

Отметим также, что в начале этого года страны G7 заявили, что не будут использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине.