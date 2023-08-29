Бьет рекорды: госдолг Украины за месяц увеличился на 4 миллиарда долларов

По состоянию на 31 июля, как подсчитали в Министерстве финансов, государственный долг Украины составляет 123,63 миллиарда долларов.

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Уровень государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 31 июля 2023 года оказался крупнейшим в истории нашей страны. За прошлый месяц к сумме госдолга прибавилось 4 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что государственный долг Украины теперь составляет 4,52 триллиона гривен (123,63 миллиарда долларов) или 93,02% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

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"Государственный внешний долг составлял 3 050,34 миллиарда гривен (62,76% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 83,41 миллиарда долларов. Государственный внутренний долг составлял 1 470,75 миллиарда гривен (30,26% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 40,22 миллиарда долларов", – подсчитали в Минфbне.

Показатель гарантированного государством долга на конец прошлого месяца был на уровне 339,5 миллиарда гривен или 9,28 миллиарда долларов.

Напомним, что Украине удалось договориться с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу. Как сообщили 10 августа 2022 года в Минфине, отсрочка по платежам будет действовать до 2024 года. Согласие на реструктуризацию долга дали держатели около 75% иностранных облигаций Украины стоимостью около 20 млрд долларов.

Тем временем никто из международных партнеров Украины дал согласие выделение финансовой помощи нашей стране на следующий год. Так, 24 августа 2023 года министр финансов Сергей Марченко заявлял, что переговоры с союзниками продолжаются.

"На этот год мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей", — отметил чиновник.

Напомним также, как Украина будет отдавать кредиты международным партнерам.