Под санкциями и без активов: российский дизайнер Лебедев потерял все имущество в Украине

Две квартиры в Киеве, которыми владел российский дизайнер, теперь полностью принадлежат государству. Имущество планируют продать или сдавать в аренду, а вырученные средства отдавать в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Две киевские квартиры дизайнера и российского пропагандиста Артемия Лебедева, которые Высший антикоррупционный суд в июле взыскал в пользу Украины, отдают в управление Фонду госимущества (ФГИ). Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

Отмечается, что квартирами, площадь которых составляет 138,5 кв. м и 193,2 кв. м, владел лично россиянин, а также косвенно его бизнес-партнер Константин Моршнев.

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Фонд госимущества собирается перерегистрировать квартиры, а потом приватизировать или сдавать жилье в аренду. Деньги от продажи или аренды квартир пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В пресс-службе Фонда также добавляют, что одновременно с конфискацией активов российского пропагандиста, в пользу государства были переданы активы коллаборантки Екатерины Мартьяновой. Она является заместителем председателя общественной палаты так называемой "донецкой народной республики". Каких именно активов лишили предательницу в пресс-службе не уточняют.

Артемий Лебедев

Он находится под санкциями с января 2022 года, поскольку открыто распространяет антиукраинскую пропаганды и ездил на оккупированные Россией украинские территории. Например, в июле прошлого он побывал на руинах завода "Азовсталь", а также сделал селфи на крыше оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Сам Артемий Лебедь является довольно известным на постсоветском пространстве дизайнером. Он арт-директор "Студии Артемия Лебедя", бизнесмен, популярный блоггер в "ЖЖ".

К слову, посещать Украину Артемию Лебедеву СБУ запретила еще в марте 2017 года. В свое время он назвал "идеальной" операцию РФ по оккупации Крыма.

Напомним, 25 августа пресс-служба Министерства экономики сообщила, что Украина оставит без имущества главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его семью. Основные активы отдадут Фонду государственного имущества. Часть имущества могут продать, а для остального подыщут руководителей, которые будут вести дальнейшую деятельность.

Также напомним, что 25 июля силовики составили подозрение пророссийскому политику Евгению Мураеву. В СБУ рассказали, что он использовал всеукраинские телеканалы для распространения кремлевской пропаганды.