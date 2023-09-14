Цены не стоят на месте: сколько стоит арендовать жилье в разных регионах Украины

Цены на аренду жилья постепенно возвращаются на довоенный уровень. Так, например в августе дороже всего было снимать жилье сразу в трех регионах страны. Лидер по дороговизне жилья — Закарпатская область.

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В последнее время на рынке недвижимости в Украине наблюдается рост спроса на арендованное жилье. Соответственно растут и цены. Как свидетельствуют данные Госстата, средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в августе 2023 года составила 6 420 гривен — это на 12,7%, чем было в начале года.

Сколько стоит арендовать квартиру

В лидерах по стоимости аренды по-прежнему — Закарпатская область. Здесь арендовать жилье можно до 12 788 гривен.

Львовская область находится на втором месте. Стоимость аренды здесь с начала года выросла на 9,9% — до 12 067 гривен.

В то же время в Киеве аренда жилья подорожала на 9,2% — до 8 338 гривен. Столица занимает третье место по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых областях:

Херсонской — 2 960 гривен;

Сумской — 3 008 гривен;

Запорожской 3 315 гривен.

Сколько стоит арендовать жилье в Украине Фото: Госстат

Отметим, что в средине июня 2023 года арендовать однокомнатную квартиру, например в Ужгороде стоило около 15,5 тысячи гривен. В то же время в Киеве стоимость аренды колебалась в райне 10 тысяч. При этом специалисты фиксировали резкое подорожание съемного жилья. Так, в некоторых областях стоимость аренды подскочила на 75%.

Что было со строительством жилья во время войны

В 2022 году застройщики продолжали строительство, невзирая на боевые действия. Так, по информации Госстата, в прошлом году в Украине было задекларировано строительство 98,4 тыс. квартир.

Самые большие планы у застройщиков были на столичный регион, в котором было заявлено строительство жилья на 28,8 тыс. квартир. В то же время на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей к началу активных боевых действий стартовало строительство 21 и 4 квартиры.

К тому же на рынке недвижимости в прошлом году был дисбаланс. Как заявила в конце декабря директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в ходе презентации "Отчета о финансовой стабильности", за первые три квартала прошлого года было заключено чуть больше четверти от количества соглашений за аналогичный период в 2021 году.

Напомним, что возле Ивано-Франковска хотят построить 12 домов с квартирами для переселенцев. Строительство будет финансировать Евросоюз, блок выделил для этого 10 миллионов евро.

Также Фокус рассказывал, какие новые правила относительно ОСМД заработают в Украине. Так, нововведения должны упростить принятие решений для внедрения энергоэффективных программ в домах.