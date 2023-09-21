Быстрые кредиты до зарплаты: как изменится работа МФО и почему станет сложно получит займ

Украинский парламент поддержал законопроект, благодаря которому макрофинансовые организации в 2стране будут работать по абсолютно новым правилам.

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В Украине собираются существенно снизить ставки по микрокредитам, которые сейчас могут достигать уровня в полторы тысячи процентов годовых. Соответствующий законопроект №9422, который инициировал Нацбанком, прошел первое чтение в Верховной Раде 21 сентября 2023 года.

Какие новые нормы по микрокредитам могут появиться в Украине

В законопроекте, например, предлагается:

ввести показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", определить порядок ее расчета и установить максимальный размер на уровне 1% в день от общего размера кредита;

установить требования, что в договоре о потребительском кредите должна обязательно быть информация о дневной процентной ставке;

запретить кредитодателю и новому кредитору требовать оплаты любых платежей, которые не были указаны в договоре о потребительском кредите и/или они не учитывались в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите;

дать Национальному банку полномочия вводить дополнительные требования для оценки кредитоспособности заемщика, а также устанавливать дополнительные требования для расчета дневной процентной ставки;

кредитодатель не сможет в одностороннем порядке продлевать порядок срока использования кредита;

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, законопроект №9422 в парламенте приняли за основу. "За" проголосовали 243 народных депутата.

Как изменится работа компаний, выдающие быстрые кредиты украинцам

Если законопроект таки примут, тогда украинцам придется более сознательно оформлять новые кредиты. Об этом говорится в статье Фокуса "Прощай, быстрый кредит. Как парламент намерен успокоить тех, кто предлагает займы под 1000% годовых". Кроме того, получить кредит теперь будет не так просто.

"Поскольку ограничение процентной ставки приведет к автоматическому пересмотру компаниями своих скоринговых моделей, то получить кредит для клиента станет труднее. Конкуренция между компаниями за надежного клиента возрастет", — рассказала президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Алла Савьюк.

Важно

Жизнь в долгах: украинцы стали чаще брать микрокредиты во время войны

То есть частая проблема, из-за которой возникали системные неплатежи по кредиту, регулярные просрочки и большая задолженность будут серьезным основаниям для компаний отказать клиенту в кредитовании.

Также напомним, что Верховная Рада в июне этого года принял законопроект № 9051, и ввела обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом.