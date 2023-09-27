В Украине хотят повысить выплаты военным пенсионерам: кто получит больше денег

Правительство может урегулировать вопрос с установлением надбавок к должностным окладам, чтобы повышенные выплаты получали граждане по выслуге лет.

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В Кабмине Украины планируют изменить систему надбавок за стаж работы работникам Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В целом размер будет увеличен, свидетельствует информация в проекте постановления правительства. Документ опубликовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В пояснительной записке к проекту, сказано, что сейчас выплата надбавки за выслугу лет происходит согласно приказу Министерства обороны. В то же время в статье 13 закона "Об оплате труда" говорится, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, осуществляются из актов Кабинета министров. В правительстве хотят привести этот вопрос в соответствие с действующим законодательством.

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"Соответствующие изменения позволят сохранить кадровый потенциал работников с опытом работы в оборонной сфере и восстановит заинтересованность граждан для работы в воинских частях, учреждениях, заведениях и организациях Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта", — отмечается в документе.

При этом предлагается установить следующие надбавки за стаж работы:

если стаж работы больше 3 лет — 10% к должностному окладу;

если стаж работы больше 10 лет — 20% к должностному окладу;

если стаж работы больше 20 лет — 30% к должностному окладу.

Сейчас же надбавка начисляется в процентах к должностным окладам в следующих размерах:

по выслуге лет свыше 2 лет — 5%;

по выслуге лет свыше 5 лет — 10%;

по выслуге лет свыше 10 лет — 15%;

по выслуге лет свыше 15 лет — 20%;

по выслуге лет свыше 20 лет — 25%.

Напомним, что в Украине участники боевых действий могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. В этом году размер прожиточного минимума составляет 2093 гривны, тогда военные со статусом участника боевых действий на пенсии могут получить надбавку в 523,25 гривны.

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Также в Кабмине разрешили некоторым украинцам получать зарплату вместо военных. Переоформить выплаты на себя могут семьи украинских защитников, если подтвердится факт исчезновения военнослужащего. Бланк заявления можно получить непосредственно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.