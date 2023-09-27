В Україні хочуть підвищити виплати військовим пенсіонерам: хто отримає більше грошей

Уряд може врегулювати питання зі встановленням надбавок до посадових окладів, щоб підвищені виплати отримували громадяни за вислугою років.

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У Кабміні України планують змінити систему надбавок за стаж роботи працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Загалом розмір буде збільшено, свідчить інформація в проєкті постанови уряду. Документ опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

У пояснювальній записці до проєкту сказано, що зараз виплата надбавки за вислугу років відбувається згідно з наказом Міністерства оборони. Водночас у статті 13 закону "Про оплату праці" йдеться про те, що оплата праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються з актів Кабінету міністрів. В уряді хочуть привести це питання у відповідність до чинного законодавства.

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"Відповідні зміни дадуть змогу зберегти кадровий потенціал працівників із досвідом роботи в оборонній сфері та відновить зацікавленість громадян для роботи у військових частинах, установах, закладах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту", — наголошується в документі.

При цьому пропонується встановити такі надбавки за стаж роботи:

якщо стаж роботи більше 3 років — 10% до посадового окладу;

якщо стаж роботи більше 10 років — 20% до посадового окладу;

якщо стаж роботи більше 20 років — 30% до посадового окладу.

Нині ж надбавка нараховується у відсотках до посадових окладів у таких розмірах:

за вислугою років понад 2 роки — 5%;

за вислугою років понад 5 років — 10%;

за вислугою років понад 10 років — 15%;

за вислугою років понад 15 років — 20%;

за вислугою років понад 20 років — 25%.

Нагадаємо, що в Україні учасники бойових дій можуть розраховувати на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Цього року розмір прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, тоді військові зі статусом учасника бойових дій на пенсії можуть отримати надбавку в 523,25 гривні.

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Також у Кабміні дозволили деяким українцям отримувати зарплату замість військових. Переоформити виплати на себе можуть родини українських захисників, якщо підтвердиться факт зникнення військовослужбовця. Бланк заяви можна отримати безпосередньо в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або в регіонального координатора Уповноваженого щодо зниклих безвісти.