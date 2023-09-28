100 долларов за баррель: от подорожания нефти выиграют Саудовская Аравия и Россия, — WSJ

В результате спекуляций на сокращении добычи нефти члены ОПЕК+, прежде всего Саудовская Аравия и Россия, заработали миллиарды долларов дополнительных доходов.

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Нефть марки Brent может подорожать до 100 долларов за баррель после рискованного выбора двух стран — членов мирового нефтяного альянса ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на уменьшение объемов полученного энергоресурса они будут иметь значительные прибыли из-за резкого роста цен.

По расчетам консалтинговой компании Energy Aspects, пишет издание, такой рост цен на мировом нефтяном рынке с лихвой компенсирует сокращение объемов продаж. По мнению экспертов, это даже может побудить упомянутых игроков рынка к еще большему ограничению поставок нефти и созданию ее дефицита.

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Доходы от нефти в Саудовской Аравии в этом квартале, по мнению экспертных источников Wall Street Journal, вероятно вырастут почти на 30 миллионов долларов в день, или на 5,7%, по сравнению с периодом с апреля по июнь этого года. Такие дополнительные доходы в размере 2,6 миллиарда долларов за три месяца предоставят стране возможность финансировать слишком дорогие внутренние проекты молодого лидера саудитов.

Прибыли России от такого роста цен на глобальном рынке нефти, согласно анализу Energy Aspects, составят за квартал примерно 2,8 миллиарда долларов. Эти средства позволят диктатору Путину продолжать российскую агрессию против Украины.

В целом в ОПЕК+ прогнозируют глобальный дефицит в 3,3 миллиона баррелей нефти в день в четвертом квартале этого года, о чем говорят многие аналитики рынка. Как пишет издание, они ожидают, что цена на эталонную нефть марки Brent вскоре превысит 100 долларов за баррель.

Как члены ОПЕК+ на мировом рынке нефти играются

В октябре прошлого года члены ОПЕК заявили о сокращении добычи "черного золота" на 2 миллиона баррелей в день, что должно было быть самым большим сокращением с начала пандемии.

Второе сокращение добычи нефти — более чем на 1 миллион баррелей в день — заявила небольшая группа во главе с Саудовской Аравией в мае этого года. Однако саудиты не остановились на этом, и уже в июле объявили о еще одном сокращении — тоже на 1 миллион баррелей в день.

Уже в начале сентября Саудовская Аравия совместно с Россией снова заявили о возможном сокращении добычи нефти до конца 2023 года.

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Что касается роста цен, то нефть эталонного сорта марки Brent в этом квартале подорожала на 25% — до 95 долларов за баррель.

Самый употребляемый сорт российской нефти Urals во втором квартале, по данным Центрального банка России, торговался по 56 долларов за баррель. В последние дни российская нефть продавалась по цене более 75 долларов за баррель, что превышает лимит, установленный G7 в качестве санкций против РФ. Это может помочь России пополнить свой бюджет и компенсировать военные расходы, которые за первое полугодие этого года составили 5,59 триллиона рублей, что на 600 миллиардов рублей больше, чем было запланировано на 2023 год, по данным Reuters.

Напомним, Фокус писал, что Россия использует для экспорта собственной нефти "теневой" флот".

Также Фокус разбирался, как изменится стоимость российской нефти и какими будут последствия обвала цен после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и других стран.

Кроме того, Фокус сообщал, что с 5 декабря 2022 года действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения были введены странами Евросоюза, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины, однако США считает, что санкции еще не изжили себя и для беспокойства нет оснований.