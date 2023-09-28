100 доларів за барель: від подорожчання нафти виграють Саудівська Аравія і Росія, — WSJ

Внаслідок спекуляцій на скороченні видобутку нафти члени ОПЕК+, насамперед Саудівська Аравія та Росія, заробили мільярди доларів додаткових доходів.

Related video

Нафта марки Brent може подорожчати до 100 доларів за барель після ризикованого вибору двох країн — членів світового нафтового альянсу ОПЕК+ — Саудівської Аравії та Росії, пише The Wall Street Journal. Попри зменшення обсягів отриманого енергоресурсу вони матимуть значні прибутки через різке зростання цін.

За розрахунками консалтингової компанії Energy Aspects, пише видання, таке зростання цін на світовому нафтовому ринку з лишком компенсує скорочення обсягів продажів. На думку експертів, це навіть може спонукати згаданих гравців ринку до ще більшого обмеження постачання нафти і створення її дефіциту.

Важливо

Щоб ціни не зашкалювали: у РФ придумали, як вирішити кризу на паливному ринку

Доходи від нафти в Саудівській Аравії цього кварталу, на думку експертних джерел Wall Street Journal, ймовірно зростуть майже на 30 мільйонів доларів на день, або на 5,7%, порівняно з періодом з квітня по червень цьогоріч. Такі додаткові прибутки у розмірі 2,6 мільярда доларів за три місяці нададуть країні можливості фінансувати надто дорогі внутрішні проєкти молодого лідера саудитів.

Прибутки Росії від такого зростання цін на глобальному ринку нафти, відповідно до аналізу Energy Aspects, становитимуть за квартал приблизно 2,8 мільярда доларів. Ці кошти дозволять диктатору Путіну продовжувати російську агресію проти України.

Загалом в ОПЕК+ прогнозують глобальний дефіцит у 3,3 мільйона барелів нафти на день у четвертому кварталі цього року, про що говорять багато аналітиків ринку. Як пише видання, вони очікують, що ціна на еталонну нафту марки Brent незабаром перевищить 100 доларів за барель.

Як члени ОПЕК+ на світовому ринку нафти граються

У жовтні торік члени ОПЕК заявили про скорочення видобутку "чорного золота" на 2 мільйони барелів на день, що мало бути найбільшим скороченням з початку пандемії.

Друге скорочення видобутку нафти — більше ніж на 1 мільйон барелів на день — заявила невелика група на чолі із Саудівською Аравією у травні цьогоріч. Проте саудити не зупинилися на цьому, і вже у липні оголосили про ще одне скорочення — теж на 1 мільйон барелів на день.

Вже на початку вересня Саудівська Аравія спільно з Росією знову заявили про можливе скорочення видобутку нафти до кінця 2023 року.

Важливо

Світ може очікувати найбільшу за останні роки нафтову кризу, — Bloomberg

Щодо зростання цін, то нафта еталонного сорту марки Brent цього кварталу подорожчала на 25% — до 95 доларів за барель.

Найуживаніший сорт російської нафти Urals у другому кварталі, за даними Центрального банку Росії, торгувався за 56 доларів за барель. Останніми днями російська нафта продавалася за ціною понад 75 доларів за барель, що перевищує ліміт, встановлений G7 як санкції проти РФ. Це може допомогти Росії поповнити свій бюджет і компенсувати воєнні витрати, які за перше півріччя цьогоріч становили 5,59 трильйона рублів, що на 600 мільярдів рублів більше, ніж було заплановано на 2023 рік, за даними Reuters.

Нагадаємо, Фокус писав, що Росія використовує для експорту власної нафти "тіньовиий" флот".

Також Фокус розбирався, як зміниться вартість російської нафти і якими будуть наслідки обвалу цін після введення антиросійських санкцій з боку ЄС та інших країн.

Крім того, Фокус повідомляв, що з 5 грудня 2022 року діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження були введені країнами Євросоюзу, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України, проте США гадає, що санкції ще не зжили себе і для занепокоєння немає підстав.