НБУ изменил валютную политику: эксперты сказали, какого курса ждать до конца года

С 3 октября Нацбанк перешел к управляемой гибкости обменного курса. Фокус спросил у финансовых экспертов, какого курса доллара в Украине ждать до конца года.

Related video

Нацбанк с 3 октября ввел управляемую гибкость обменного курса. Чтобы прогнозировать влияние на курс, важно понять, как будет выглядеть это решение на практике — сколько в нем будет "управляемости", а сколько "гибкости". Об этом пишет Фокус в новой статье "Доллар подорожает. Как решение НБУ перейти к гибкому курсу повлияет на цену валют".

Делать прогнозы относительно курса доллара в Украине сейчас сложно, говорят банкиры.

"Логика, которую заложил в "управляемую гибкость обменного курса" Национальный банк, дает слишком много пространства для оценки влияния. Ведь четкого понимания фактического объема интервенций для покрытия так называемого структурного дефицита валюты, которые будет осуществлять на регулярной основе НБУ, нет. Также неизвестно, какие именно отметки курса регулятор будет считать чрезмерными", — отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько и добавляет: на этапе введения режима управляемой гибкости регулятору крайне важно продемонстрировать именно "управляемость", чтобы успокоить участников валютного рынка и простых украинцев.

4 октября НБУ девальвировал гривну на 2 копейки Фото: Getty Images

"Была встреча руководства НБУ с экспертами. По результатам разговора я еще раз убедился, что Нацбанк не планирует отпускать курс. Золотовалютных резервов, инструментов и уверенности достаточно. В новой курсовой политике в ближайшие месяцы будет мало гибкости, и много управляемости", — отметил президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак.

Наличный валютный рынок уже отреагировал на решение НБУ — в середине дня 3 октября стоимость доллара выросла до уровня 38,4-38,5 грн/доллар, добавила банкир. 4 октября НБУ установил курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,5901 грн за доллар. То есть гривна подешевела на 0,0215 грн. В то же время курс доллара на "черном рынке" по состоянию на 9:15 4 октября составлял 38,1 — 38,37 грн/долл., тогда как 2 октября, до вступления в силу решения НБУ, доллар на нем стоил 38,07 — 38,11 грн.

Важно

Доллар отпустили на волю. К чему придет курс валют от Нацбанка

"Пока речь идет все же чисто о психологическом влиянии: многие украинцы реагируют на изменения, сопровождающиеся термином "гибкость", — говорит Анна Золотько.

Однако в дальнейшем амплитуда курсовых колебаний будет расти. "На долгосрочном промежутке я не исключаю и более или менее длительных периодов умеренной девальвации. Но учитывая тот факт, что стратегически регулятор намерен удерживать высокий спрос на гривневые активы, то есть, фактически, срочные депозиты в гривне, очень значительных колебаний, которыми эксперты пугали украинцев в течение последних месяцев, ждать не стоит. Ведь значительная курсовая турбулентность может очень быстро усилить девальвационные ожидания в обществе. Поэтому часть украинцев вместо открытия депозита в гривне может направить свои сбережения на покупку иностранной валюты или товаров, провоцируя инфляцию", — пояснили в Юнекс Банке.

Через несколько месяцев вполне вероятно, что доллар будет стоить 39,5 грн, говорит эксперт

По мнению Тараса Козака, наличный курс доллара до конца года будет колебаться около 38 грн/долл.

Однако некоторые эксперты не разделяют таких спокойных прогнозов. В ближайшие месяцы высока вероятность, что курс доллара дойдет до отметки 39,5 грн/долл, говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Поскольку НБУ намерен удерживать высокий спрос на гривневые активы, он не допустит сильной девальвации национальной валюты

"На горизонте одного года курсовой ориентир находится на уровне 41 грн/долл, о чем были определенные намеки от Министерства финансов, потому что бюджет на 2024 год построен на прогнозе среднего курса 41,4 грн/долл.", — добавил он.

Напомним, НБУ с июля 2022-го зафиксировал официальный курс на уровне 36,6 грн за доллар. С начала 2023 года Нацбанк, чтобы удержать баланс на валютном рынке, продал 19,267 миллиарда долларов.

Также Фокус писал, что решение НБУ об изменении режима не было неожиданным. Регулятор готовил финансовый рынок, постепенно снимая часть административных ограничений на валютном рынке и проведя дополнительную работу по надзору за сферой наличного обращения валюты.