Украинских беженцев в Польше оставят без пособий: СМИ узнали сроки отмены выплат

Секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что массовый выезд украинцев за границу почти остановился, а решение по поводу предоставления помощи украинским беженцам постепенно истекает.

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Украинские беженцы в Польше потеряют часть социальных пособий в стране уже в 2024 году. Правительство страны не собирается продлевать выплату некоторых видов помощи украинским гражданам, этот вопрос уже окончательно согласован. Об этом заявил в интервью изданию PAP 4 октября спикер правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, украинцы уже не выезжают массово за границу, поэтому можно прекращать выплату некоторых пособий.

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На вопрос журналиста о том, когда именно отменят выплаты, Мюллер сказал: "Вероятно, в первом квартале 2024 года". По его мнению, продлевать выплату пособий украинцам не имеет смысла.

"Срок действия решений по поводу предоставления помощи постепенно истекает. Так сказано в законе и выплаты не будут продлеваться", — объяснил он.

Отметим, что в 2023 году украинцы в Польше имеют право на следующие государственные пособия:

выплаты "400 Plus" — ежемесячная выплата в размере 400 злотых (около 3 тысяч гривен) родителям, чьи дети находятся в яслях;

выплаты в рамках программы Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) — до 1 тысячи злотых (чуть больше 8 тысяч гривен) на детей от 1 до 3 лет;

выплаты на детей "Семья 500+" — 500 злотых ежемесячно (около 4 тысяч гривен).

Отметим, что в марте 2023 года СМИ сообщали, что в Польше украинским беженцам переплатили 2 миллиона злотых пособий — это около 450 тысяч долларов. То есть некоторые украинцы получали пособия даже после своего возвращения в Украину.

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Также напомним, что Германия в 2024 году планирует сократить объем федеральной помощи, которую получают земли для интеграции беженцев. Все из-за растущей инфляции после многих лет масштабных расходов.

Еще Фокус 20 сентября сообщал, что международная организация Unicef будет ежемесячно выплачивать беженцам из Украины 6 тысяч крон. Эта финансовая программа доступна для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью.