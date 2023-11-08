"Астрономические суммы": части украинцев могут урезать пенсии, — нардеп

По словам нардепа, Роксоланы Пидласой, в 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других социальных выплат. Однако для чиновников, которые вышли на пенсию и получают значительные суммы, запланировано уменьшение выплат.

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В ближайшее время состоится голосование за Государственный бюджет Украины на 2024 год, в который заложены и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы, сообщила 5 ноября народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, в документе сохранено финансирование всех социальных выплат, при этом предусмотрена индексация пенсий и других социальных выплат.

"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", — рассказала Пидласа.

Депутат отметила, что для определенных категорий пенсионеров, которые получают большие суммы, запланировано уменьшение выплат.

"То есть те, кто сейчас получает наименьшие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — подчеркнула Пидласа.

Пенсии в Украине

В ПФУ сообщили, что благодаря дополнительным надбавкам к пенсии украинские пенсионеры имеют возможность заметно увеличить размер своих пенсионных выплат. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, тогда как для других нужно предоставить специальные справки в Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, определенной категории граждан полагается надбавка в размере четверти прожиточного минимума. Вместе с тем их пенсия со всеми доплатами не может быть ниже 4,3 тысячи гривен.

Также ранее сообщалось, какой трудовой стаж нужно иметь в 2024 году. Право на назначение пенсии по возрасту в Украине определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа. Если же стажа не хватает, то его можно докупить.

Напомним, 6 ноября сообщалось, насколько вырастут пенсии с 1 января. Увеличение прожиточного минимума, заложенное в проекте госбюджета на 2024 год, приведет к росту пенсий и социальных выплат.