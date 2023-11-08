"Астрономічні суми": частині українців можуть урізати пенсії, — нардепка

За словами нардепки, Роксолани Підласої, у 2024 роцы передбачена індексація пенсій та інших соціальних виплат. Однак для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують значні суми, заплановане зменшення виплат.

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Найближчим часом відбудеться голосування за Державний бюджет України на 2024 рік, в який закладено й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи, повідомила 5 листопада народний депутат України, Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, у документі збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексація пенсій та інших соціальних виплат.

"Пенсії, зарплати лікарям та вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року", — розповіла Підласа.

Депутатка зазначила, що для певних категорій пенсіонерів, які отримують великі суми, заплановано зменшення виплат.

"Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", — наголосила Підласа.

Пенсії в Україні

У ПФУ повідомили, що завдяки додатковим надбавкам до пенсії українські пенсіонери мають можливість помітно збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, тоді як для інших потрібно надати спеціальні довідки до Пенсійного фонду України.

Крім того, певній категорії громадян належить надбавка в розмірі чверті прожиткового мінімуму. Водночас їхня пенсія з усіма доплатами не може бути нижчою за 4,3 тисячі гривень.

Також раніше повідомлялося, який трудовий стаж потрібно мати у 2024 році. Право на призначення пенсії за віком в Україні визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу. Якщо ж стажу не вистачає, то його можна докупити.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, наскільки зростуть пенсії з 1 січня. Збільшення прожиткового мінімуму, закладене в проєкті держбюджету на 2024 рік, призведе до зростання пенсій і соціальних виплат.