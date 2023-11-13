Европе не понравилось: в ЕС рекомендует Украине отказаться от реформы градостроительства

В Еврокомиссии считают, что Украина пока что может обойтись без закона о градостроительной деятельности. Все потому, что законопроект в его нынешней форме создает риски добропорядочности.

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В Европейской комиссии (ЕК) в своем отчете о политике расширения Европейского Союза, рекомендовала Украине ветировать закон о реформе сферы градостроительной деятельности. За законопроект №5655 Верховная Рада Украины проголосовала еще в конце 2022 года.

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Так, в документе сказано, что Украине следует воздержаться от принятия закона о градостроительной деятельности в его нынешней форме.

"Создаются риски добропорядочности, возникающие в результате того, что контрольные полномочия в сфере городского планирования переходят от государственных предприятий к частным организациям. Это приведет к тому, что местные власти будут меньше контролировать происходящее в этой сфере", — сказано в отчете Еврокомиссии.

По мнению ЕК, в Украине, в частности, отсутствуют механизмы надзора за деятельностью местных органов власти в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Поэтому центральной власти, для начала, нужно поработать над тем, как предоставить юридическую правосубъектность муниципалитетам в соответствии с публичным правом на основе европейской практики.

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Проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности", был поддержан Верховной Радой в декабре 2022 года, но с тех пор президент Владимир Зеленский так и не подписал документ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью и задачами его принятия являлись:

обеспечение реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности путем снижения коррупционных рисков при предоставлении административных услуг, обеспечения государственной регистрации в сфере градостроительной деятельности государственными регистраторами, публичности предоставления таких услуг,

построение прозрачной и эффективной системы градостроительного контроля и государственного градостроительного надзора,

применение принципа альтернативности выбора органа по градостроительному контролю,

усиление контроля за самовольным строительством исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, усовершенствование норм об ответственности в сфере градостроительства.

При этом почти сразу общественные организации, мэры городов и архитекторы резко раскритиковали принятый проект, о чем Фокус писал в своем материале: "Диджитализация строек или "крыша" для мафии: что меняет градостроительный законопроект №5655".

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"Фактически, это – законопроект, который полностью нивелирует контроль городов за строительством. И создает условия для монопольного централизованного допуска застройщиков на рынок", — говорил мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, что из-за полномасштабной войны в Украине застопорилось строительства жиль: по данным EY Ukraine, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 миллиона кв. м (18,3 тысячи частных домов и 74,3 тысячи квартир), что на 38% меньше, чем в 2021 году.