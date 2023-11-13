Європі не сподобалося: у ЄС рекомендують Україні відмовитися від реформи містобудування

У Єврокомісії вважають, що Україна поки що може обійтися без закону про містобудівну діяльність. Усе тому, що законопроєкт у його нинішній формі створює ризики доброчесності.

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У Європейській комісії (ЄК) у своєму звіті про політику розширення Європейського Союзу, рекомендувала Україні ветувати закон про реформу сфери містобудівної діяльності. За законопроєкт №5655 Верховна Рада України проголосувала ще наприкінці 2022 року.

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Так, у документі сказано, що Україні слід утриматися від ухвалення закону про містобудівну діяльність у його нинішній формі.

"Створюються ризики доброчесності, що виникають внаслідок того, що контрольні повноваження у сфері міського планування переходять від державних підприємств до приватних організацій. Це призведе до того, що місцева влада буде менше контролювати те, що відбувається в цій сфері", — сказано у звіті Єврокомісії.

На думку ЄК, в Україні, зокрема, відсутні механізми нагляду за діяльністю місцевих органів влади відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування. Тому центральній владі, для початку, потрібно попрацювати над тим, як надати юридичну правосуб'єктність муніципалітетам відповідно до публічного права на основі європейської практики.

Що хотіли що поміняти в містобудуванні

Проєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" Верховна Рада підтримала у грудні 2022 року, але відтоді президент Володимир Зеленський так і не підписав документ.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, метою і завданнями його ухвалення були:

забезпечення реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг, забезпечення державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності державними реєстраторами, публічності надання таких послуг,

побудову прозорої та ефективної системи містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду,

застосування принципу альтернативності вибору органу з містобудівного контролю,

посилення контролю за самовільним будівництвом виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, удосконалення норм про відповідальність у сфері містобудування.

При цьому майже одразу громадські організації, мери міст і архітектори різко розкритикували ухвалений проєкт, про що Фокус писав у своєму матеріалі:"Діджиталізація будівництв або "дах" для мафії: що змінює містобудівний законопроєкт №5655".

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"Фактично, це — законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом. І створює умови для монопольного централізованого допуску забудовників на ринок", — говорив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що через повномасштабну війну в Україні застопорилося будівництва житла: за даними EY Ukraine, 2022 року загальна площа введеного в експлуатацію житла становила 7,1 мільйона кв. м (18,3 тисячі приватних будинків і 74,3 тисячі квартир), що на 38% менше, ніж 2021 року.