Эстония выплачивает украинцам более 10 тысяч гривен: как получить денежную помощь

На выплаты могут претендовать жители шести областей Украины. Кроме того, жителям сел по другой программе предоставляют 17,5 тысяч на отопление.

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Эстонский совет по делам беженцев оказывает денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны. Детали известны с сайта организации.

Кто может получить деньги?

На поддержку могут претендовать жители таких областей:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости. Решение о предварительном одобрении принимается на основании информации, предоставленной главным заявителем", — указано на сайте.

Какой размер пособия?

Организация выплачивает ежемесячно 3600 гривен на одного человека. Деньги предоставляются в течение трех месяцев, однако через полгода после выплат можно подать заявку повторно. Средства переводят на банковский счет, указанный заявителем.

Кроме того, в период холодов совет имеет еще одну программу помощи — на отопление. Деньги предназначены для покупки твердого топлива (например, дров или брикетов) или оплаты газового отопления. Такую поддержку оказывают жителям сельской или пригородной местности.

Денежная помощь на отопление составляет 17,5 тысяч гривен. Деньги выплачиваются на домохозяйство, одним переводом на весь сезон. Средства также поступают на указанный счет.

Как подать заявку?

С понедельника по среду с 9:00 до 12:00 можно звонить на горячую линию.

Для этого нужно набрать один из номеров:

0-939-447-568;

0-738-361-238;

0-738-109-344.

Во время звонка необходимо нажать кнопку в зависимости от региона, где заявитель проживает:

1 — Запорожская и Херсонская области;

2 — Харьковская и Донецкая области;

3 — Николаевская и Луганская области.

Для украинцев, которые были эвакуированы или пострадали от атак ВС РФ, сделали отдельную форму для срочного обращения.

После того, как обращение одобрено, нужно заполнить онлайн-форму. Для этого необходимо ввести свой номер телефона.

После финального подтверждения организация выплачивает помощь на ранее указанный заявителем банковский счет.

Могут ли получить помощь те, кто живет в оккупации?

Жители временно оккупированных территорий могут подать запрос онлайн. Однако сейчас прием заявок временно приостановлен из-за их большого количества.

Можно ли им доверять?

Эстонский совет по делам беженцев (ERC) — это неправительственная гуманитарная организация, сертифицированная ЕС. Она была основана в 2000 году и сейчас оказывает помощь переселенцам из пяти стран — Грузии, Иордании, Кении, Ливана и Украины.

О программе помощи от этой организации сообщалось на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, в Украине могут продлить выплаты определенной категории ВПЛ. Переселенцы могут ежемесячно получать 2-3 тысячи гривен.

В Минсоцполитики готовят постановление, которое касается приобретения твердого топлива. Государство предлагает изменить концепцию расчета льгот и субсидий для населения.