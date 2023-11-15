Под носом у врага: Кабмин проведет важный эксперимент в оккупированном Мелитополе

В правительстве объяснили, что с помощью эксперимента хотя выяснить факты уничтожения отдельных категорий объектов недвижимого имущества. На основе полученных данных гражданам в будущем будут предоставлять компенсации.

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В Кабинете министров собрались провести экспериментальный проект, в рамках которого будет обследовано уничтоженное имущество в городе Мелитополь, который сейчас находится под контролем ВС РФ. Процедура будет происходить с использованием дистанционного зондирования Земли. Об этом говорится в постановлении №1185, принятом в конце октября.

Известно, что благодаря дистанционному зондированию будут получены данные о поверхности Земли. Для этого будет применена аэрофотосъемка или будут происходить наблюдения и измерения из космоса.

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"Целью экспериментального проекта является установление факта уничтожения отдельных категорий объектов недвижимого имущества и предоставление компенсации их владельцам", — говорится в документе.

К экспериментальному проекту присоединится Мелитопольский городской совет и Запорожская областная военная администрация. Обследование будет проводиться по заявлениям о предоставлении компенсаций от владельцев имущества.

Отметим, что с мая 2023 года в Украине работает Государственная программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам выплачивают до 200 тысяч гривен для ремонта поврежденного жилья. Деньги выплачивают гражданам жилье которых:

было повреждено после 24 февраля 2022 года;

построено на неоккупированной территории, где не ведутся боевые действия;

подлежит восстановлению;

не было отремонтировано самостоятельно.

На компенсацию от государства украинцы могут купить строительные материалы, которые потом используются во время ремонтных работ.

Кроме того, в первые дни августа стартовал новый этап "єВідновлення", и у украинцев появилась возможность регистрировать заявление на компенсацию за разрушенное имущество. Жилищные сертификаты с деньгами на покупку нового дома или квартиры выдают:

украинцам, жилье полностью разрушено после начала вторжения 24 февраля 2022 года;

гражданам, жилье которых не подлежит восстановлению невозможно;

лицам, у которых здания расположены на территории, где не происходят активные боевые действия, и на неоккупированной территории.

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Компенсация за поврежденное жилье по программе "єВідновлення": кому могут отказать

Напомним, ранее Фокус рассказывал, скольким украинцам уже выделили средства в рамках программы "єВідновлення". Также напомним, что Кабмин также собирается предоставлять компенсацию гражданам, которые самостоятельно ремонтировали поврежденное во время войны жилье.