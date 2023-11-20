Гречка — новый суперфуд. Как в мире увлеклись гречневой лапшой и хватит ли крупы на всех

В Украине гречка очень популярна: ее годовое потребление составляет более 110 тысяч тонн, а периодическое подорожание становится причиной беспокойства потребителей и информационным поводом для многих новостей. В мире популярность гречневой крупы значительно меньше, хотя в последнее время и начали появляться новости о росте спроса. Однако эксперты говорят, что европейцы вряд ли меняют свои пищевые привычки.

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Ритейлеры из Whole Foods Market представили главные тенденции в области продуктов питания, которые они ожидают в 2024 году. В перечень, в частности, вошел всплеск интереса к гречневой крупе. Аналитики считают, что гречка набирает обороты в сфере потребительских товаров благодаря своим полезным свойствам, содержанию белка, углеводов и клетчатки, а также естественному отсутствию глютена. Уже сейчас на рынке представлены такие новинки, как гречневые крекеры Maine Crisp с пикантным инжиром и тимьяном, смесь гречневых блинов и вафель Bob's Red Mill. А в декабре дебютирует веганское шоколадно-кардамонное печенье Fancy Pants Vegan с гречневой мукой.

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Для украинцев гречневая крупа является повседневной пищей, однако в Европе совсем другие вкусовые предпочтения. Поэтому такой рост заинтересованности со стороны западных потребителей немного удивляет. Фокус вместе с экспертами разбирался, что сегодня происходит в Украине и в мире на "гречневом фронте".

Справляемся без импорта: в Украине — рекордные урожаи гречки

Гречка в Украине настолько популярна, что ее подорожание становится настоящим "народным показателем" инфляции. И вместе с "индексом борща" и "индексом бутерброда" некоторые СМИ периодически еще и подсчитывают "индекс гречки". Правда, макарон, которые, в принципе, также являются гарниром и могут стать заменителями гречневой каши, украинцы едят гораздо больше. Но макароны — это не крупы, поэтому, первенство гречки никто не оспаривает.

Украинцы едят много гречки, но макарон — еще больше Фото: Shutterstock

"Украина является одним из лидеров выработки и потребления гречки, поэтому у нас этот продукт является таким популярным, а внимание к нему — большим. Рынок гречки является очень ограниченным, ведь ее производит небольшое количество стран. Кроме Украины, это, в частности, Казахстан, Канада, Китай, Франция, Польша, США и т.д.", — отметила в комментарии Фокусу исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.

Рынок гречки является очень ограниченным, ведь ее производит небольшое количество стран

Ранее Украина импортировали гречку из России и Беларуси, а сейчас покрывает внутренний рынок самостоятельно — усилиями украинских фермеров. "В 2021 году, накануне полномасштабного вторжения, украинские аграрии собрали на тот момент рекордные 105 тыс. тонн гречки, в 2022-м этот показатель составил около 148 тыс. тонн", — приводит цифры Григоренко.

В 2023 году фермеры увеличили количество посевных площадей до 141,5 тыс. га, поэтому в Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозировали очередной рекордный урожай. Только за первую неделю октября аграрии намолотили 173,8 тыс. тонн гречки. Важно вспомнить, что гречка отличается тем, что урожай крупы можно собрать дважды за сезон.

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По мнению эксперта, увеличение посевных площадей под культуру может уменьшить цену на гречку на внутреннем рынке.

"Сейчас наблюдается достаточный спрос от переработчиков, ажиотажа нет. А вот говорить о больших объемах гречки на экспорт нельзя, ведь для этого требуется получение большого количества разрешительных документов", — отметила глава НАУ.

Мировое увлечение гречкой: почему крупа начала интересовать гурманов

Эксперты, опрошенные Фокусом, "сенсационные" новости о всплеске популярности гречки в мире восприняли спокойно. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что рост популярности гречневой крупы напрямую связан с миграцией славян в ЕС. "Из Украины в Европу уехали 6-7 миллионов любителей гречки, плюс около миллиона из РФ. Других причин нет. Те, кто считают, что европейцы настолько оценили гречневую кашу, что даже начали менять свои вкусовые предпочтения, сильно ошибаются. Главные потребители гречневой крупы в Европе — это наши "гречкоеды", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Гречневые вафли или печенье — еда для гурманов

Конечно, может казаться, что интерес к гречке в мире растет, но это пока небольшой процент, добавляет Сюзанна Григоренко. "Однако, следует отметить питательные свойства данной крупы. Она содержит много протеина, что хорошо для определенных групп населения, в частности, вегетарианцев. Поэтому гречка уверенно вызывает интерес, как новый суперфуд. Также гречка является гипоаллергенной. Это делает ее доступной к потреблению детьми и больными, нуждающимися в особом питании", — считает эксперт.

Не заметила всплеска популярности гречки со стороны европейцев и диетолог-консультант Алена Юдина. "Гречка относится к крупяным культурам и является единственным незлаковым растением в группе зерновых. Раньше ею кормили скот, и во многих странах гречку не едят до сих пор, считая, что это пища не для людей", — говорит эксперт.

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Здесь надо сказать, что если в США действительно существует практика подкормки животных на фермах гречневой крупой, то в мире все же гречкой интересуются.

Во-первых, гречневая лапша стала одним из самых распространенных фаст-фуд-блюд в странах Азии. Она продается и в Украине — это импорт из Китая.

Во-вторых, этой крупы среди стран ЕС больше всего потребляют в Литве, а потребление гречки растет как в Китае, где ее активно выращивают, так и в Японии.

Как пищевой продукт, гречка имеет широкое потребление во многих европейских странах Фото: Лайфхакер

"Как пищевой продукт, гречка имеет широкое потребление во многих европейских странах. Больше всего, кстати, ее едят в Литве — 8 кг в год, при физиологически необходимой норме 7 кг. Гречка там — национальное блюдо. В странах Бенилюкса и Великобритании гречневая крупа продается даже в аптеках для диабетиков. Очень много ее потребляют в Японии, это, кстати, одна из крупнейших стран-импортеров — около 50 тыс. тонн ежегодно. А как корм для животных гречку используют, например, в США", — рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, передает UkrAgroConsult.

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Диетически и недорого: может ли гречка "побороться" за потребителя с другими крупами

Алена Юдина уверена: нельзя говорить, что одна каша значительно полезнее другой.

"Не надо делать идеал ни из овсянки, ни из гречки. Все крупы содержат растительные белки и незаменимые аминокислоты в разном количестве. Возможно рост популярности именно гречки, о котором говорят западные аналитики, вызван тем, что она не содержит глютен, а сегодня безглютеновая диета вышла далеко за пределы питания больных целиакией и очень популярна по всему миру. В последнее время зарубежные диетологи только о ней и говорят, возможно, поэтому спрос на безглютеновые продукты растет", — отметила диетолог.

Сегодня безглютеновая диета вышла далеко за пределы питания больных целиакией и очень популярна по всему миру

Кстати, добавляет эксперт, из круп не содержит глютена не только гречка, но и рис, пшено. Но пшено совсем непопулярно, а рис — наоборот, слишком популярен, возможно, уже многим надоел. Конечно, за пределами Индии, Индонезии, Китая, Таиланда и Вьетнама, где традиционно сложился самый большой рынок и самое высокое в мире потребление крупы, и там вряд ли будут менять свои взгляды на базовые продукты.

Гречка — полезный продукт, который в некоторых странах продается специально для людей с повышенным уровнем содержания сахара в крови и для диабетиков

"Однако, какой бы культ не делали из гречки, нельзя из всех круп есть только ее. Главное правило здорового питания заключается в том, что пища должна быть разнообразной, — напоминает Алена Юдина, — Из разных продуктов питания мы получаем разные витамины и минералы. Поэтому советую периодически есть все каши, в том числе и гречневую".