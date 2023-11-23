Сторожевой пес политической системы: почему власти выгодно сохранить остатки среднего класса

За последние два года средний класс в Украине почти исчез, и это может обернуться для страны большими неприятностями. Чтобы не усугубить ситуацию, было бы неплохо оставить в покое хотя бы налоговую систему, но власть продолжает попытки ее переформатировать.

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В Украине исследования о влиянии войны на количество и качество среднего класса не проводились. Однако, учитывая, что только за 2022 год украинцы потеряли четверть реальных доходов, можно сделать выводы, что отечественный средний класс значительно уменьшился и обеднел. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Определяем средний класс в Украине: доходы от 30 тыс. и отсутствие детей".

Средний класс — это главный налогоплательщик, основа любого государства, говорит директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Представители среднего класса стабильны в принятии решений относительно жизни, развития, воспитания и образования детей, инвестирования, они никогда не считались потенциальными мигрантами. "Сегодня наш средний класс — это топ-менеджеры небольших предприятий, малые и средние предприниматели. Однако сам по себе ФЛП не может быть признаком среднего класса, ведь принадлежность к этой группе определяется потенциальными возможностями", — отметил эксперт.

Представители среднего класса стабильны в принятии решений относительно жизни, развития, воспитания и образования детей, инвестирования, они никогда не считались потенциальными мигрантами

В то же время роль налоговой системы в формировании среднего класса очень велика. Сегодняшний украинский средний класс сформировался в значительной степени за счет упрощенной системы налогообложения, говорит аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Ведь "ФОПами" у нас являются не только предприниматели, но и айтишники, аудиторы, юристы, консультанты, которые работают на аутсорсинге. За счет единой системы они минимизировали свои расходы и сумели войти в ряды среднего класса. По мнению эксперта, если отменить упрощенку, из среднего класса сразу выпадут около полумиллиона человек.

ФЛП у нас есть не только предприниматели, но и айтишники, аудиторы, юристы, консультанты, которые работают на аутсорсинге Фото: Unsplash

При таких условиях, не стоит ли оставить упрощенную систему в покое и не пытаться по крайней мере во время войны повысить налоги для малого бизнеса, который сам себя обеспечивает и создает рабочие места?

Олег Пендзин соглашается: чем меньше забирают налогов, тем больше остается человеку, и за счет этого он может пополнить ряды среднего класса. С другой стороны, у нас есть целая армия социально незащищенных. Украина — бедная страна. И, говорит эксперт, никто не будет снижать налоги, а вместе с ними пенсии и социальные выплаты, для того, чтобы увеличить долю "крепких середняков".

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В то же время Алексей Кущ уверен, что налоги в сегодняшних условиях надо снижать. По его словам, средний класс неоднороден, поэтому кризис влияет на всех по-разному.

Если принять, что средний класс составляет около 60% населения страны, то:

10% — это ядро, которое сохраняется практически при любых условиях и выдерживает любые кризисы;

20% — периферия ядра, они пытаются удержаться на плаву, у многих пока получается;

30% — имитаторы, которые практически просто повторяют образ жизни среднего класса. Например, покупают в кредит слишком дорогую квартиру или машину, которая им заведомо не по карману, или при очень ограниченных средствах последнюю модель айфона. Во время кризиса эта часть среднего класса "обнуляется".

В перспективе количество бедных в Украине может увеличиться до 75-80%

"До войны в Украине было около 5% богатых, 10-15% — ядро среднего класса, 20-25% — близкая к ядру периферия, около 30% имитаторов и 30% бедных, — говорит Алексей Кущ, — После начала полномасштабной войны имитаторы из среднего класса выбыли сразу, в результате чего доля бедных выросла до 60%. Сейчас активно разрушается периферия, и в перспективе количество бедных может увеличиться до 75-80%".

Изменение налоговых правил тенденции не изменит — война продолжит "форматировать" общество, продолжает эксперт. Однако повышение налогов или отмена упрощенки ускорят этот процесс.

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"Но нам сегодня нужно не ускорять его, а максимально оттягивать, — говорит Кущ. — Как только общество перестроится в формат "80% бедных", произойдет его жесткая поляризация. Это опасная ситуация, которая грозит стране социальным взрывом".

В благополучной стране средний класс — это класс гегемонов, самая многочисленная и мощная по политическому влиянию группа, подытожил Алексей Кущ. Это, можно сказать, сторожевой пес политической системы. Если власть действует в пользу среднего класса, тот становится союзником правящих элит и просто не допускает беспорядки и перевороты. А вот в случае кризиса, репрессивных действий или иного наступления на их права, представители среднего класса начинают чувствовать себя бедными и в этом случае вполне могут стать источником революции.

Напомним, что средняя зарплата в Украине понемногу растет, но украинцы получают значительно меньше, чем нужно для нормальной жизни.

Также Фокус недавно писал, что после победы Украину ждет многолетняя война с бедностью.