Блокировка границы: пропуск грузовиков в Словакию частично возобновили

Украинские пограничники сообщают, что забастовщики частично возобновили пропуск грузовых автомобилей, которые едут из Украины. Утром 13 декабря на украинско-словацком пункте пропуска контроль прошли 26 грузовиков.

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Украинские пограничники сообщают о частичном восстановлении пропуска грузовиков из Украины на пункте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород". Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

По состоянию на утро на выезд из Украины пограничники оформили 28 грузовиков, 26 из них прошли соответствующий контроль на словацком пункте пропуска.

Отмечается, что частично движение было восстановлено вчера, 13 декабря, около 19 часов. Ранее сообщалось, что забастовщики будут пропускать на выезд из Украины по 2 грузовика в час. Однако пограничники говорят, что фактически за час пропускают по 3-4 грузовых автомобилей.

Блокирование украинско-словацкой границы

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков, которые движутся из Украины, 11 декабря. Бастующие заявляли, что со стороны Словакии как грузовые, так и пассажирские транспортные средства смогут пересекать границу в сторону Украины беспрепятственно.

Это уже не первая акция союза перевозчиков Словакии на границе с Украиной. Впервые они заблокировали движение грузовиков еще в конце ноября. Таким образом перевозчики присоединились к своим польским коллегам, которые требуют отменить для Украины "транспортный безвиз".

Забастовка польских перевозчиков

Перевозчики Польши начали свою акцию протеста 6 ноября. Они требуют не только возвращения для украинских перевозчиков разрешений, но и получения доступа к системе "Шлях" и создания отдельных очередей для пустых грузовиков.

Сообщалось, что 11 декабря к этой акции протеста также присоединятся перевозчики Венгрии. Впрочем не сообщалось, в каком формате будет проходить акция.

Тем временем в Польше перевозчики объявили об очередном блокировании границы с 18 декабря. Впрочем мэр Дорогуска не позволил блокировать границу.