Словацкие перевозчики будут блокировать движение грузовиков из Украины, — таможня

По информации таможенников, словацкие перевозчики начнут свою акцию на пукнте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород" с 15 часов.

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Перевозчики Словакии в понедельник, 15 декабря, заблокируют движение грузовиков, которые едут из Украины. Об этом сообщают в Закарпатской таможне.

По информации таможенников, акция перевозчиков запланирована перед пунктом пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород". Блокировать движение транспорта на выезд из Украины начнут с 15:00.

Отмечается, что грузовые транспортные средства, которые движутся на въезд в Украину, смогут пересекать границу беспрепятственно. Также свободно пересекать границу смогут пассажирские транспортные средства.

Таможенники призывают перевозчиков учесть ситуацию и для пересечения выбирать пункт пропуска "Чоп — Захонь" на границе с Венгрией, или "Дьяково — Халмеу" — на границе с Румынией.

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Ситуация в очередях на грузовом направлении перед пунктами пропуска:

"Ужгород — Вишне Немецкое"

выезд — 5 (е-очередь — 1349 т/с);

въезд — 650.

За сутки через пункт пропуска въехало 261 грузовиков, а выехало — 159.

"Чоп (Тиса) — Захонь":

выезд — 38 (е-очередь — 3184 т/с);

въезд — 760.

За сутки через пункт пропуска въехало 385 грузовиков, а выехало — 219.

"Дьяково — Халмеу":

выезд- 30 (е-очередь — 888 т/с);

въезд — 160.

За сутки через пункт пропуска въехал 161 грузовой автомобиль, а выехал — 95.

Стоит отметить, в Союзе автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) сообщают, что таким образом они присоединяемся к протестам, организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии.

Забастовка словацких перевозчиков: что известно

Перевозчики Словакии объявили о присоединении к забастовке своих польских коллег еще 13 ноября. Уже 27 ноября они провели первую акцию протеста КПП "Вишне Немецкое — Ужгород".

Одним из требований забастовщиков является отмена для украинских перевозчиков "транспортного безвиза". 5 декабря перевозчики Словакии объявили готовность полностью перекрыть движение на пункте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород".

Польские власти поддерживают требования своих перевозчиков, которые первыми 6 ноября начали акцию протеста на украинской границе. По словам польского премьер-министра, он пообещал бастующим возвращение разрешений для украинских перевозчиков.

Тем временем в Еврокомиссии говорят, что будут отстаивать "транспортный безвиз" и не поддерживают требований забастовщиков.

Напомним, с 11 декабря к протестам присоединятся перевозчики Венгрии. Пока не известно, в каком формате будет проходить их акция, однако они сообщали в своем заявлении, что будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".

Также 9 декабря депутаты Европарламента обратились к польскому президенту, чтобы тот принял меры по блокированию движения к пунктам пропуска перевозчиками Польши на украинско-польской границе.