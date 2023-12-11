Словацькі перевізники блокуватимуть рух вантажівок з України, — митниця

За інформацією митників, словацькі перевізники розпочнуть свою акцію на пукнті пропуску "Вишнє Німецьке – Ужгород" з 15 години.

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Перевізники Словаччини у понеділок, 15 грудня, заблокують рух вантажівок, які їдуть з України. Про це повідомляють у Закарпатській митниці.

За інформацією митників, акція перевізників запланована перед пунктом пропуску "Вишнє Німецьке – Ужгород". Блокувати рух транспорту на виїзд з України розпочнуть з 15:00.

Зазначається, що вантажні транспортні засоби, які рухаються на в’їзд в Україну, зможуть перетинати кордон безперешкодно. Також вільно перетинати кордон зможуть пасажирські транспортні засоби.

Митники закликають перевізників врахувати ситуацію та для перетину обирати пункт пропуску "Чоп – Захонь" на кордоні з Угорщиною, або "Дякове – Халмеу" — на кордоні з Румунією.

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Ситуація у чергах на вантажному напрямі перед пунктами пропуску:

"Ужгород — Вишнє Німецьке"

виїзд — 5 (е-черга — 1349 т/з);

в’їзд – 650.

За добу через пункт пропуску в’їхало 261 вантажівок, а виїхало – 159.

"Чоп (Тиса) — Захонь":

виїзд — 38 (е-черга — 3184 т/з);

в’їзд — 760.

За добу через пункт пропуску в’їхало 385 вантажівок, а виїхало – 219.

"Дякове — Халмеу":

виїзд- 30 (е-черга — 888 т/з);

в’їзд — 160.

За добу через пункт пропуску в’їхало 161 вантажний автомобіль, а виїхало – 95.

Варто зазначити, у Союзі автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) повідомляють, що таким чином вони приєднуємося до протестів, організованих з 6 листопада у Польщі та з 11 грудня в Угорщині.

Страйк словацьких перевізників: що відомо

Перевізники Словаччини оголосили про приєднання до страйку своїх польських колег ще 13 листопада. Вже 27 листопада вони провели першу акцію протесту КПП "Вишнє Німецьке — Ужгород".

Однією з вимог страйкарів є скасування для українських перевізників "транспортного безвізу". 5 грудня перевізники Словаччини оголосили готовність повністю перекрити рух на пункті пропуску "Вишнє Німецьке — Ужгород".

Польська влада підтримує вимоги своїх перевізників, які першими 6 листопада розпочали акцію протесту на українському кордні. За словами польського прем’єр-міністра, він пообіцяв страйкарям повернення дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Єврокомісії кажуть, що відстоюватимуть "транспортний безвіз" та не підтримують вимог страйкарів.

Нагадаємо, з 11 грудня до протестів доєднаються перевізники Угорщини. Поки що не відомо, у якому форматі проходитиме їхня акція, однак вони повідомляли у своїй заяві, що діятимуть "подібно до того, як це робили польські та словацькі водії вантажівок останніми тижнями".

Також 9 грудня депутати Європарламенту звернулися до польського президента, аби той вжив заходів щодо блокування руху до пунктів пропуску перевізниками Польщі на українсько-польському кордоні.