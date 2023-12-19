Удар по абмициям Кремля: еще одна страна в ЕС откажется от российской нефти

Оставшееся в стране топливо, если его нельзя будет продать на внутреннем рынке по этическим соображениям, экспортируют в соответствии с процедурой, установленной регламентом Евросоюза.

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Болгария не будет экспортировать топливо, изготовленное из российской нефти. Запрет будет полноценным и заработает уже с 2024 года. Об этом пишет издание ВТА.

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По информации журналистов, до 31 декабря 2023 года Национальное таможенное агентство Болгарии проведет инвентаризацию складов и проверит имеющиеся объемы топлива и сырой нефти. Если специалисты обнаружат топливо, которое нельзя продавать по этическим соображениям, его экспортируют по соответствующей процедуре, которую разработали в Евросоюзе.

Пока в законодательстве ЕС не появятся положения по определению происхождения природного газа, Болгария не будет взимать торговый сбор на импорт и транзит российского ресурса.

По данным издания The Sofia Globe, импорт российской нефти будет прекращен на два этапа. С 1 января 2024 года будут приостановлены экспортные квоты, а с 1 марта импорт и переработка российской нефти будут приостановлены навсегда.

Ранее через Болгарию РФ прокачивала миллионы баррелей своей нефти. Сырье попадало на завод, принадлежащий стране-агрессору и расположенный на болгарской территории. Там нефть перерабатывалась, после чего очищенные нефтепродукты переправлялись за границу, в том числе и в страны Европейского Союза.

Болгария без санкций

Когда страны ЕС, ради поддержки Украины решили запретить морской импорт нефти из России в июне 2022 года, Болгарии предоставили "особый статус" до конца 2024 года. Причина: ее "географическая предрасположенность".

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Дело в том, что Болгария серьезно зависима от разветвленного нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в города Бургас. Объект расположен на черноморском побережье, и обеспечивает 80% потребностей страны в дизельном топливе и бензине. Также завод обеспечивает десятую часть экономического производства страны. Поблажка для Болгарии привела к тому, что Москве в 2023 году удалось получить около миллиарда евро на войну против Украины.

Напомним, что с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения были введены странами Евросоюза, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины.