Удар по абміціях Кремля: ще одна країна в ЄС відмовиться від російської нафти

Паливо, що залишилося в країні, якщо його не можна буде продати на внутрішньому ринку з етичних міркувань, експортують відповідно до процедури, встановленої регламентом Євросоюзу.

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Болгарія не експортуватиме паливо, виготовлене з російської нафти. Заборона буде повноцінною і запрацює вже з 2024 року. Про це пише видання ВТА.

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За інформацією журналістів, до 31 грудня 2023 року Національне митне агентство Болгарії проведе інвентаризацію складів і перевірить наявні обсяги пального та сирої нафти. Якщо фахівці виявлять паливо, яке не можна продавати з етичних міркувань, його експортують за відповідною процедурою, яку розробили в Євросоюзі.

Допоки в законодавстві ЄС не з'являться положення щодо визначення походження природного газу, Болгарія не стягуватиме торгового збору на імпорт і транзит російського ресурсу.

За даними видання The Sofia Globe, імпорт російської нафти буде припинено на два етапи. З 1 січня 2024 року будуть припинені експортні квоти, а з 1 березня імпорт і переробку російської нафти буде припинено назавжди.

Раніше через Болгарію РФ прокачувала мільйони барелів своєї нафти. Сировина потрапляла на завод, що належав країні-агресору і був розташований на болгарській території. Там нафту переробляли, після чого очищені нафтопродукти переправляли за кордон, зокрема і в країни Європейського Союзу.

Болгарія без санкцій

Коли країни ЄС заради підтримки України вирішили заборонити морський імпорт нафти з Росії в червні 2022 року, Болгарії надали "особливий статус" до кінця 2024 року. Причина: її "географічна схильність".

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Річ у тім, що Болгарія серйозно залежна від розгалуженого нафтопереробного заводу "Лукойлу" в міста Бургас. Об'єкт розташований на чорноморському узбережжі, і забезпечує 80% потреб країни в дизельному паливі та бензині. Також завод забезпечує десяту частину економічного виробництва країни. Поблажка для Болгарії призвела до того, що Москві 2023 року вдалося отримати близько мільярда євро на війну проти України.

Нагадаємо, що з 5 грудня діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження були введені країнами Євросоюзу, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України.