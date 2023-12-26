Коммуналка в Украине: кто может остаться без субсидий

Гражданам, если они желают получать помощь, необходимо проинформировать ПФУ об изменениях в домохозяйстве. Проверка специальной комиссией может осуществляться в течение 30 календарных дней.

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Субсидию на оплату коммунальных услуг могут отменить, даже если ее уже назначили на отопительный сезон. Об этом сообщает "24 канал".

По словам журналистов, если хозяйство не соответствует установленным государством определенным критериям — граждан могут лишить субсидии на оплату коммунальных услуг.

Отменить льготы могут, если:

выявлен дополнительный доход семьи;

получатель субсидии умер;

произошли изменения в составе семьи;

есть задолженность за ЖКУ;

семья сменила место жительства.

Гражданам, если они желают получать субсидии на коммуналку, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Комиссия должна провести проверку указанных данных. На процедуру действующим законодательством отведено 30 календарных дней. ПФУ необходимо проинформировать, если вы получили наследство или дополнительный доход, приобрели автомобиль или совершили валютные операции на сумму более 50 тысяч гривен.

Для оформления субсидии, как ранее сообщала пресс-служба Минсоцполитики, необходимо предоставить:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением помощи.

При необходимости, как предупреждают в министерстве, могут быть также добавлены:

договор найма (аренды) жилья;

справки о доходах;

справка ВПЛ;

документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине заработал усиленный вариант мониторинга выплаты жилищных субсидий. Проверка граждан социальными службами осуществляется в три этапа.

Также в октябре сообщалось, что в Украине упростили процесс оформления жилищных субсидий.