Подножка Кремлю: в Китае неожиданно решили заработать на российском угле, — СМИ

Аналитики отмечают, что Россия является одним из ключевых поставщиком угля в Китай, при этом поставки из Москвы уже серьезно проигрывают конкуренцию другим странам.

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Китай, который остается важным торговым партнером для Российской Федерации, в новом 2024 году восстановил пошлины на ввоз угля. Действия союзника могут превратиться в серьезную проблему для российских экспортеров, которые сильно зависят от крупнейшего в мире рынка этого вида топлива, пишет агентство Bloomberg.

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По данным журналистов, пошлины отменили в мае 2022 года, чтобы защитись поставки от рисков на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Война ударила по мировым энергетическим рынкам, но в то же время позволила РФ нарастить поставки угля в Китай, поскольку другие страны не хотели торговать с агрессором.

Как сказано в публикации, Россия стала вторым ключевым поставщиком угля в Китай, и долгосрочная цель двух стран состоит в том, чтобы достичь годового объема поставок в 100 миллионов тонн. Чтобы сохранить эти объемы в 2024 году, российские трейдеры должны снизить цены на свой товар. эти объемы, российские цены должны будут снизиться.

К тому же теперь китайские власти хотят защитить государственные горнодобывающие компании от последствий перенасыщения рынка после того, как внутренняя добыча также возросла до исторического максимума.

При этом, как отмечают аналитики, ежемесячные продажи российского угля в Китай снизились с пикового уровня в более десяти миллионов тонн в июне 2023 года, поскольку поставки из РФ проигрывают конкуренцию углю из других стран. Ожидается, что ситуация для РФ станет еще хуже по мере ввода пошлин.

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Тем временем конкуренты России в торговых отношениях с Китаем — Австралия и Индонезия, могут и дальше свободно торговать с Пекином, поскольку защищены от пошлин благодаря пактам о свободной торговле с Пекином.

К слову, по данным издания The New York Times, объем торговли между Россией и Китаем превысил отметку в 200 миллиардов долларов по итогам 11 месяцев 2023 года. Так, самая значительная прибыль от увеличения объемов торговли с Россией была у китайских производителей автомобилей.

Тем временем напомним, что в ноябре 2023 года стало известно, что Китай отказывается финансировать российский проект по строительству газопровода "Сила Сибири-2". Также сообщалось, что Россия впервые направила в Китай танкеры через Арктику.