Не верят в Евросоюз: в Финляндии придумали, как навредить РФ без санкций ЕС

По словам министра по вопросам климата и окружающей среды Финляндии Кая Мюккянена, конкретной даты, когда запрет начнет действовать, пока нет.

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В Финляндии решили, что запретят импорт российского сжиженного газа (LNG). Ожидается, что запрет заработает на национальном уровне, поскольку в Евросоюзе пока не готовы к такому шагу. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

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Как объяснил министр по вопросам климата и окружающей среды Финляндии Кая Мюккянена, цель состоит в том, чтобы запрет заработал именно в 2025 году.

"Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, что запрет будет действовать", — сказал он.

Он отметил, что в Евросоюзе не спешат с санкциями, поскольку некоторые члены блока противятся этому.

"Это факт, что такое решение не может быть принято в Европейском Союзе", — отметил финский министр.

Добавим, что Финляндия не импортирует трубопроводный газ из России, но продолжает покупать СПГ, объясняя это контрактными обязательствами.

Ожидается, что вся законодательная база для запрета российского ресурса будут готовы к весне. После этого финское правительство может представить свое предложение по запрету импорта. Мюккянен уточнил, что проект должен быть тщательно подготовлен.

Отмечается, что согласно тексту указа, Финляндия также собирается консультироваться с Еврокомиссией (ЕК), чтобы учесть возможные опасения в соседних странах. Запрет, если он таки появится, будет действовать только определенное время.

Кто уже отказался от газа из РФ

Для Финляндии примером может стать Литва, которая уже отказалась от импорта российского газа. Соответствующие поправки в Закон о природном газе были приняты 26 октября 2023 года.

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, на регазификационные объекты страны российский сжиженный газ из Польши. Поставки осуществлялись компанией Cryogas M&T Polska. Но теперь под запретом оказался не только импорт, но и загрузка, а также дегазация российского сжиженного природного газа на территории Литвы.

Ранее сообщалось, что Финляндия все равно будет платить Москве за газ еще несколько лет, даже если прекратит импорт. Все потому, что у финской госкомпании Gasum есть действующий контракт с российской нефтегазовой группой "Газпром", основанный на принципе "бери или плати".

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Отметим также, как писало издание The Financial Times в августе, за семь месяцев 2023 года импорт сжиженного газа из России в страны ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.