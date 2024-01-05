Не вірять у Євросоюз: у Фінляндії придумали, як нашкодити РФ без санкцій ЄС

За словами міністра з питань клімату та довкілля Фінляндії Кая Мюккянена, конкретної дати, коли заборона почне діяти, поки що немає.

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У Фінляндії вирішили, що заборонять імпорт російського скрапленого газу (LNG). Очікується, що заборона запрацює на національному рівні, оскільки в Євросоюзі поки що не готові до такого кроку. Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

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Як пояснив міністр з питань клімату та довкілля Фінляндії Кая Мюккянена, мета полягає в тому, щоб заборона запрацювала саме 2025 року.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона діятиме", — сказав він.

Він зазначив, що в Євросоюзі не поспішають із санкціями, оскільки деякі члени блоку противляться цьому.

"Це факт, що таке рішення не може бути ухвалено в Європейському Союзі", — зазначив фінський міністр.

Додамо, що Фінляндія не імпортує трубопровідний газ із Росії, але продовжує купувати СПГ, пояснюючи це контрактними зобов'язаннями.

Очікується, що вся законодавча база для заборони російського ресурсу буде готова до весни. Після цього фінський уряд може представити свою пропозицію щодо заборони імпорту. Мюккянен уточнив, що проєкт має бути ретельно підготовлений.

Зазначається, що згідно з текстом указу, Фінляндія також має намір консультуватися з Єврокомісією (ЄК), щоб врахувати можливі побоювання в сусідніх країнах. Заборона, якщо вона таки з'явиться, діятиме лише певний час.

Хто вже відмовився від газу з РФ

Для Фінляндії прикладом може стати Литва, яка вже відмовилася від імпорту російського газу. Відповідні поправки до Закону про природний газ було ухвалено 26 жовтня 2023 року.

За словами міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, на регазифікаційні об'єкти країни російський скраплений газ із Польщі. Поставки здійснювала компанія Cryogas M&T Polska. Але тепер під забороною опинився не тільки імпорт, а й завантаження, а також дегазація російського скрапленого природного газу на території Литви.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія все одно платитиме Москві за газ ще кілька років, навіть якщо припинить імпорт. Усе тому, що у фінської держкомпанії Gasum є чинний контракт із російською нафтогазовою групою "Газпром", який ґрунтується на принципі "бери або плати".

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Зазначимо також, як писало видання The Financial Times у серпні, за сім місяців 2023 року імпорт скрапленого газу з Росії до країн ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.