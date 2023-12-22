Нова проблема Кремля: РФ ризикує залишитися без найбільшого заводу СПГ, — Reuters

Проєкт дуже важливий для Росії, оскільки з його допомогою Кремль хоче збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030 року.

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Російська компанія "Новатек", яка є найбільшим виробником скрапленого природного газу в країні, попередила деяких своїх клієнтів про проблеми з поставками сировини за проєктом Arctic LNG 2. Про це стало відомо агентству Reuters.

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Зазначається, що проблеми з поставками виникли після того, як у листопаді Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Arctic LNG 2, виробництво на якому росіяни збиралися запустити до кінця цього року або на початку 2024-го. При цьому представники "Новатека" не захотіли коментувати ситуацію.

За даними журналістів, проєктна потужність заводу Arctic LNG 2 з трьома ланками становить 19,8 мільйона метричних тонн на рік і 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату на рік. Проєкт дуже важливий для Росії, оскільки з його допомогою Кремль хоче збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030 року. Зараз на РФ припадає приблизно 8% світових поставок.

Очікувалося, що перші СПГ-танкери проекту відпливуть у першому кварталі наступного року. Але, одне з джерел розповіло агентству, що клієнтів, у яких вже є контракти на купівлю СПГ, серед яких китайські Shenergy Group і Zheijang Energy та іспанська Repsol, попередили про проблеми.

Новий проєкт РФ: що відомо про Arctic LNG 2

Arctic LNG 2 — проєкт компанії "Новатек" із видобутку природного газу та виробництва скрапленого природного газу. На початку листопада 2023 року помічник Державного секретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт заявив про нові санкції з боку Вашингтона проти Arctic LNG 2. Він зазначив, що мета Білого дому — "задушити російський проєкт".

Для здійснення свого проєкту РФ побудувала великий морський термінал для експорту газу. Об'єкт будували поруч із базою російських атомних підводних човнів.

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Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що РФ після восьмирічної перерви знову експортує свій скраплений газ через Керченський порт на Кримському півострові. Таким чином країна-агресор не тільки уникає міжнародних санкцій, а й продає свої енергоресурси, наповнюючи бюджет грошима. Водночас Фокус повідомляв, що план Кремля щодо збільшення поставок газу в Казахстан не спрацював — Туркменістан відмовився.