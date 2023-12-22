Новая проблема Кремля: РФ рискует остаться без крупнейшего завода СПГ, — Reuters

Проект очень важен для России, поскольку с его помощью Кремль хочет увеличить свою рыночную долю на мировом рынке СПГ до пятой части к 2030 году.

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Российская компания "Новатэк", которая является самым крупным производителем сжиженного природного газа в стране, предупредила некоторых своих клиентов о проблемах с поставками сырья по проекту Arctic LNG 2. Об этом стало известно агентству Reuters.

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Отмечается, что проблемы с поставками возникли после того, как в ноябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Arctic LNG 2, производство на котором россияне собирались запустить до конца этого года или в начале 2024-го. При этом представители "Новатэка" не захотели комментировать ситуацию.

По данным журналистов, проектная мощность завода Arctic LNG 2 с тремя звеньями составляет 19,8 миллиона метрических тонн в год и 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год. Проект очень важен для России, поскольку с его помощью Кремль хочет увеличить свою рыночную долю на мировом рынке СПГ до пятой части к 2030 году. Сейчас на РФ приходится примерно 8% мировых поставок.

Ожидалось, что первые СПГ-танкеры проекта отплывут в первом квартале следующего года. Но, один из источников рассказал агентству, что клиентов, у которых уже есть контракты на покупку СПГ, среди которых китайские Shenergy Group и Zheijang Energy и испанская Repsol, предупредили о проблемах.

Новый проект РФ: что известно об Arctic LNG 2

Arctic LNG 2 — проект компании "Новатек" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа. В начале ноября 2023 года помощник Государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил о новых санкциях со стороны Вашингтона против Arctic LNG 2. Он отметил, что цель Белого дома — "задушить российский проект".

Для осуществления своего проекта РФ построила большой морской терминал для экспорта газа. Объект строили рядом с базой российских атомных подлодок.

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Напомним, в сентябре сообщалось, что РФ спустя восьмилетнего перерыва снова экспортирует свой сжиженный газ через Керченский порт на Крымском полуострове. Таким образом страна-агрессор не только избегает международных санкций, но и продает свои энергоресурсы, наполняя бюджет деньгами. В то же время Фокус сообщал, что план Кремля по увеличению поставок газа в Казахстан не сработал — Туркменистан отказался.