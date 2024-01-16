Эту справку можно не искать: без какого документа пенсию все равно оформят

Чтобы оформить пенсию, украинцам приходится собирать много различных справок. Но оказывается, что без одного документа можно обойтись, поскольку он не влияет на оформление пенсионных выплат.

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В Украине в 2024 году продолжают выплачивать пенсии несмотря на войну и задержку с международной финансовой помощью. Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, украинским гражданам нужно заработать как минимум 30 лет страхового стажа и собрать пакет документов. Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, без какого документа пенсионные выплаты все равно назначат.

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Как отметили в ПФУ, в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" сказано, что во время расчета пенсии учитывается заработок гражданина за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Зарплата за этот период вычисляется согласно данных реестра застрахованных лиц.

Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года обязательна. Но только если гражданин после этой даты получил менее пяти лет страхового стажа.

"В других случаях справку о зарплате можно предоставлять по желанию человека. Например, если в период работы до июля 2000 года у человека была высокооплачиваемая работа или если в этот период была работа по совместительству. На основании предоставленных справок о заработке будет учтена зарплата со всех мест работы", — рассказали в Пенсионном фонде

Если окажется, что согласно предоставленной справки уровень зарплаты ниже заработной платы после июля 2000 года, то размер пенсии будут обчислять без ее учета.

Оформить пенсию в 2024 году: какие документы понадобятся

Если украинец собирается выйти на пенсию с достижением пенсионного возраста, то для оформления выплат ему нужно собрать следующие документы:

копию паспорта;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

трудовую книжку или документы о стаже;

справку о заработной плате;

документы о предоставлении особого статуса лицу

документы о месте жительства (регистрации) лица

две цветные фотографии 4х6;

заявление на выплату пенсии через банковские учреждения или почтовое отделение;

справку об открытии счета в банке.

заявление о назначении пенсии.

Пенсии у работающих пенсионеров: сколько они получают

По данным Пенсионного фонда, в течение 2023 года пенсионные выплаты у работающих пенсионеров стали большими на 824 гривны (или на 17%). Так, работающим пенсионерам в среднем выплачивали 5 661,05 гривны.

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту — 73,27%

по инвалидности — 14,63%

в случае потери кормильца — 6,26%

за выслугу лет — 5,24%

социальные пенсии — 0,56%

пожизненное содержание судей — 0,04%.

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Ранее Фокус писал, что из-за задержки финансовой помощи от стран-партнеров, правительство может не осуществить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Также напомним, что у некоторых пенсионеров увеличились выплаты с 1 января.